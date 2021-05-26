«Мы не из тех, кто откажется помочь»: молодая мама из Удмуртии стала донором костного мозга

Молодая мама из Удмуртии стала донором костного мозга и помогла мужчине Фото: Личный архив

В феврале этого года Юлия Широбокова стала донором костного мозга. Ее клетки полностью подошли незнакомцу, страдающему тяжелой формой рака крови. Для таких пациентов пересадка костного мозга часто единственный способ выжить. 4-летний сын Юлии гордится мамой, которая отдала частичку себя, чтобы спасти человеку жизнь.

ДОНОРСТВО – ЭТО НЕ СТРАШНО

Еще в 2015 году Юлия вошла в регистр доноров костного мозга – очень хотела помочь ребенку из родного села. Малышу поставили диагноз «рак крови, ему требовалась трансплантация костного мозга.

Частная клиника, в которой работала девушка, предложила сотрудникам сдать кровь на типирование для определения набора генов, отвечающих за тканевую совместимость - проще говоря, так врачи определяют, подходит ли потенциальный донор конкретному пациенту. Юля согласилась, не задумываясь, и стала ждать звонка.

Видимо, клетки Юлии не подошли малышу – с ней так никто и не связался. Заветный звонок раздался только в 2020 году – и помощь была нужна уже другому человеку.

Девушка признается, что перед сдачей у неё не было страха и сомнений Фото: Личный архив

«Мне позвонила из Петербурга Марина Владимировна, врач, которая впоследствии меня курировала как донора, рассказала, что я подошла пациенту с онкологией, и нужна была моя помощь. Она спросила – готова ли я? Доктор сразу объяснила, какая процедура мне предстоит, какие последствия. Я была настроена решительно, поэтому не было ни страха перед донорством, ни сомнений», – призналась Юлия.

Поддержали девушку и родные. «Муж, мама очень хорошо приняли мою решимость – мы не из тех людей, кто отвернется и откажется помогать! Бабушкина сестра заболела раком, и я прекрасно понимаю, как это страшно, если есть возможность спасти человека, а ему отказали. Бояться неизвестного – это нормально, но мне все объяснили доктора, и я знала, к чему готовиться и что все пройдет хорошо», - твердо говорит донор.

Переживала только старенькая бабушка. Внучка объяснила ей, что донорство – это не страшно. Донация стволовых клеток проходит двумя способами: под наркозом из тазобедренной кости и из периферийной крови, как переливание. В Юлином случае это была именно донация из крови – кровь из одной руки, перегоняется через специальный аппарат,и возвращается в другую руку. Вся процедура длится около 4 часов.

ДРУЖБА НА ПОЧВЕ ДОНОРСТВА

Поездка в город на Неве заняла почти три недели. Предстояло объяснить маленькому сыну свое отсутствие.

«Я с ним поговорила, как со взрослым. Сказала, что болеет мальчик (я только позже узнала, что пересадка требуется взрослому мужчине), ему необходима моя помощь, иначе он умрет. И я поехала его спасать. Мой сын все понял, стойко выдержал разлуку и без меня не плакал», - вспоминает девушка.

Благодаря донорству, Юлия обрела подругу Фото: Личный архив

В Петербурге Юлию ожидал продолжительный период подготовки к донации – предстояло пройти серьезное обследование, сдать тесты на коронавирус. Перед процедурой донору колют специальный препарат, стимулирующий выработку стволовых клеток в крови. Ощущения напоминают простуду или грипп – ломит тело, болит голова, из-за общей слабости хочется постоянно лежать.

Юлия в Петербурге познакомилась еще с одним донором костного мозга - Светланой Приходько. В ней девушка нашла хорошего друга и опору на этом пути. Девушки постоянно помогали друг другу. Например, когда у Светы был положительный тест на коронавирус, и нужно было посидеть в изоляции, пока диагноз не опровергнут, Юля носила подруге к номеру еду, оставляла под дверью. Света тепло вспоминает эти моменты, девушки до сих пор поддерживают общение.

«Нам создали все условия, чтобы было комфортно проводить эти недели перед процедурой. Донору оплачивают переезд, гостиницу, выделяют ежедневно деньги на питание», - вспоминает Юлия.

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Наша героиня сдавала кровь дважды. Взрослому мужчине, которому помогала Юлия, требовалось много стволовых клеток. Девушка выдержала обе эти процедуры.

«Мы знали, на что шли, и сама мысль, что ты помогаешь человеку и, возможно, спасаешь ему жизнь, вдохновляла. Весь дискомфорт, все испытания – это такая мелочь! Плохое самочувствие было и прошло, и все забылось», - уверена Юлия.

Юлия не знает даже имени реципиента – только через два года врачи сообщают донору, как пациент пережил пересадку и дать контакты с его согласия.

«Доктора нас хвалили и говорили, что мы совершили героический поступок. Я, честно, смущаюсь от таких похвал. Конечно, я испытываю благоговейное чувство радости от того, что кому-то помогла, что смогла совершить такой достойный поступок в своей жизни! Я человек верующий и уверена: если есть малейшая возможность – помоги, ведь доноров костного мозга так мало, и вероятность совпадения минимальна. А я нашла своего генетического близнеца! Если что, я не виновата, если он станет рыжим», - смеется девушка.

Эту историю, как многие другие, можно считать примером настоящего чуда, когда один человек совместим с другим настолько, что может дать ему шанс на спасение, в буквальном смысле подарив ему частичку себя.

«Когда мы сдавали анализы в НИИ детского гематологии в Петербурге перед донацией, я слышала, как плачут дети, больные раком. Это страшно! Я желаю, чтобы у моего реципиента все было хорошо, он победил болезнь, чтобы через два года мы смогли пообщаться», – Юлия не может сдержать слез, рассказывая о пережитом.

Потенциальным донором костного мозга может стать любой взрослый человек с 18 до 45 лет без противопоказаний по здоровью весом более 50 кг. Сдать кровь на типирование можно в любом медицинском офисе «Инвитро». Подробнее - sbor.rdkm.ru. Вы станете частью этого удивительного чуда и войдете в Национальный регистр доноров костного мозга им. Васи Перевощикова.

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