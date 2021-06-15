Шаверма по-кубински и греческий гирос: самый вкусный стритфуд Ижевска

Где в Ижевске можно взять еду навынос? Фото: freepik.com

В Ижевске открывается все больше заведений, где можно не только посидеть за чашкой кофе в обеденный перерыв, но и взять еду с собой — перекусить на прогулке в парке или по дороге на работу. Такой формат перекуса называется стритфуд, от английского street food — буквально «еда на улице». Какие ижевские заведения предлагают разные варианты стритфуда, где они находятся и как работают? Расскажем в нашей подборке.

«Шаверма GRILL» (ГРИЛЛ)

Вместо привычной шавермы можно выбрать более легкий твистер, Фото: vk.com/shawarma_grill_izhevsk

Шаурма, или шаверма, сейчас на пике популярности — это вкусно, относительно не калорийно и удобно для того, чтобы есть на ходу. Если стандартная шаурма с курицей и овощами надоела, попробуйте более необычные варианты. Так, в меню «Шавермы GRILL» можно найти мексиканскую шаверму с кукурузой за 200 рублей или кубинскую с окорочками и горчично-медовым соусом. Также можно взять с собой твистер — от привычной шаурмы он отличается тем, что его не обжаривают, а начинка у него более овощная. Так, можно перекусить грибным твистером за 130 рублей или острым за 120 рублей. Напитки в меню классические: сладкая газировка, соки, вода, чай и кофе.

Где: Пушкинская, 226а

Работает круглосуточно

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«Дак и ЧО»

Блюда в меню названы по-удмуртски, Фото: vk.com/dakicho

Еще один вариант нестандартной шаурмы навынос — заведение «Дак и ЧО» с удмуртским колоритом. В меню можно найти удмуртскую шаурму «Бадзым» с цыпленком и помидорами, шаверму по-питерски, шаурму с пельменями, шаурму с креветками, веганскую и многое другое. Также взять с собой можно перепечи, тортильи «Однерка» или «Двойка», а также сэндвич «Нянь» из черного хлеба за 139 рублей или клаб-сэндвич «Можгинский парень» за 199 рублей. Очень по-удмуртски и очень сытно.

Где: Советская, 22, Советская, 12Б, Удмуртская, 222Б, Холмогорова, 17, Молодежная, 8а, 30 лет победы, 37, 50 лет ВЛКСМ, 49/1.

Все точки работают с 9 или с 10 утра и до 22 часов. Режим работы и меню можно посмотреть на сайте

«Raketa BBQ» (Ракета БиБиКью)

Размеры шаурмы бывают трех видов, Фото: 2gis

Еще одна точка с шаурмой, где ее готовят из шашлыка — очень по-летнему! Есть и классика, и более интересные варианты — например, шаурма со спаржей или с ананасом. Три размера на выбор — детская (200 грамм), стандарт (320 грамм) или большая (420 грамм).

Где: Молодежная 107б/8, Удмуртская 255т. Заведение работает с 9 утра.

«WO Лапшичная» (ВО)

Комбо-наборы обойдутся выгоднее всего, Фото: vk.com/wo_noodles_izh

Сюда в первую очередь стоит приходить, чтобы попробовать разные варианты вока из лапшичного меню. Однако есть и позиции навынос: фреш-роллы с курицей или овощами, онигири с окунем или бао с курицей или свининой. Выгоднее всего обойдутся комбо-наборы — от 239 рублей до 399 рублей за набор из лапши, закуски и напитка. Любители азиатской кухни, берите на заметку!

Где: Карла Маркса, 177

Заведение работает с 11 утра и до 22 часов.

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«ЧебурекМи»

Можно не переживать за пятна на одежде, так как чебуреки в удобной упаковке, Фото: instagram.com/cheburekme.izhevsk/

Блюдо, которое наши бабушки готовили по праздникам, сегодня набирает популярность в качестве стритфуда. В заведении «ЧебурекМи» на Молодежной можно поесть за столиком или взять чебуреки с собой — они настолько большие, что могут заменить полноценный обед. В меню семь видов начинок, среди которых сырные, мясные, с креветками и сладкие. Можно не беспокоиться за пятна или жирные руки, так как еду дают в обертке. Один чебурек в 190 грамм обойдется в 100 рублей. Можно сделать предзаказ, чтобы все было готово прямо к вашему приходу.

Где: Молодежная 107а

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Гастромаркет «Свои Люди»

В заведении большой выбор блюд разных стран, Фото: instagram.com/gastromarket.izh/

Одно из самых модных мест Ижевска прямо сейчас — гастромаркет на Пушкинской, напротив Администарции города. Здесь можно найти настоящий греческий фастфуд — гирос. В мягкую домашнюю лепешку заворачивают начинку: томаты, картофель фри и, на выбор, фалафель, курицу, свинину, креветки или бифтеки. Плюс — оригинальный соус дзадзыки. Стоит это удовольствие от 245 рублей.

Где: Пушкинская, 277

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WAFBUSTERS (Вафбастерс)

Начинку вафель можно выбрать: сливки или мороженое? Фото: vk.com/wafbusters_izh

Этот вариант — для любителей сладкого. Здесь можно заказать гонконгские вафли с кремом и добавкой на ваш вкус — шоколадом, арахисовым драже, мороженым, фруктами. Например, вафля «Манки бизнес» с шоколадом, мороженым и шоколадным драже будет стоить 219 рублей. Очень сытно и очень вкусно!

Где: Красная, 156, точка в Летнем Саду, кафе в Кошкином доме.

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