Какие знаменитые ижевчане стали гостями открытой студии радио «Адам» в День города

В эфире целый день обсуждали главные новости города и республики Фото: Амир Закиров

12 июня, в День города и День России на Центральной площади Ижевска целый день работала открытая студия городской радиостанции «Адам» (104.5 FM, 12+).

Среди гостей студии были самые известные жители Ижевска: представители правительства и общественников, а также героические и творческие личности, прославившиеся в столице Удмуртии.

Александр Бречалов, глава Удмуртии Фото: Амир Закиров

Самым первым и важным гостем студии стал глава Удмуртии Александр Бречалов, который рассказал о праздновании торжественной даты в республике и ее столице, а также о жителях, которые внесли свой вклад в развитие региона.

Олег Бекмеметьев, глава Ижевска Фото: Амир Закиров

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев посоревновался с ижевчанами в знании истории города. А Анастасия Власова, директор Медиагруппы «Центр» и председатель Общественной палаты Ижевска, рассказала в эфире о проекте «Обычный герой» и его участниках. Вместе с ней ведущие порассуждали о том, кто такие настоящие герои и как ими становятся ижевчане.

Анастасия Власова, директор Медиагруппы «Центр» и председатель Общественной палаты Ижевска Фото: Амир Закиров

Также в гостях студии побывал депутат Государственной думы Андрей Исаев. Он развил тему героизма, кроме того, рассказал о самых значимых изменениях в жизни Ижевска за последние годы.

Андрей Исаев, депутат Государственной думы Фото: Амир Закиров

Встречи с самими героями тоже были. Например, начальник пожарно-спасательной части № 3 города Ижевска Артем Романов, рассказал о том, как пришел в профессию, и знакомо ли ему чувство страха. Именно Артема Романова можно было видеть на кадрах прославившегося ролика, где во время тушения пожаров в Сарапульском районе местная жительница поила уставшего пожарного водой.

Барабанщики из группы «Ритмикон» Фото: Амир Закиров

По телефону поговорили и с Ринатом Зарифулиным, спасшим женщину из горящего дома – он ехал с рыбалки, когда увидел зарево пожара.

Участница проекта «Голос Ижевска» Надежда Кудрявцева Фото: Амир Закиров

А из людей творческих студию посетили талантливые барабанщики из группы «Ритмикон» - ровно 10 лет назад на Центральной Площади состоялось их первое выступление.

Также о своих впечатлениях рассказала участница проекта «Голос Ижевска» Надежда Кудрявцева из деревни Большой Жужгес – в последний раз она приезжала в город в 70-х годах, когда была студенткой кулинарного училища.

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