Фоторепортаж: один день в семейном лагере с ижевскими скаутами «Лесные коты»

Юный скаут. Фото: Ильяс Бекмансуров

Кто такие «Лесные коты»? А они кусаются? А мы в лес поедем? А там интересно будет? Что за нашивки? Примерно с таким ворохом вопросов журналист «Комсомолки» со своим 5-летним сыном Андреем собирались в гости к ребятам из скаутского отряда «Лесные коты», которые организовали отрядный семейный лагерь «Лесные игры». Рассказываем и показываем, как прошел день со скаутами на природе.

Устроились основательно

Скаутское объединение «Лесные коты» (подробнее о нем можно прочитать здесь) расположились на территории бывшего детского лагеря «Дельфин», что на Воложке. Старшие скауты вместе с Акелами (так называются наставники младших скаутов) поставили палатки, организовали полевую кухню и места для игр и занятий.

Одно из любимых занятий у скаутов, как они сами признаются, – это сидеть у костра и петь песни. Фото: Ильяс Бекмансуров

Всего в лагере за 4 дня побывали около 50 человек, из них – 31 ребенок в возрасте от 5 до 12 лет.

В начале лагерной смены скауты поднимают свой флаг. Фото: Ильяс Бекмансуров

Безопасность детей – это приоритет для наставников. Поэтому площадь лагеря обработана от клещей и для каждого есть необходимое спасательное обмундирование. Фото: Ильяс Бекмансуров

13-летний Александр Пермяков – скаут с 9-месячным стажем. Посмотрел на своего брата и тоже записался. Говорит, самое крутое – это походы и вот такие лагеря.

«Скауты – это те, кто помогает всем, всегда чему-то учатся. Здесь здорово – много друзей, все друг другу помогают. Я уже научился управлять байдаркой и кататься на сапсерфе», – рассказывает подросток.

Скаут Александр Пермяков. Фото: Ильяс Бекмансуров

Замечаю, что Саша привязан веревкой к своему другу Илье Димиденко. Спрашиваю, для чего.

«Это не наказание, – смеется 12-летний Илья, который в скаутах уже целых 2 года. – Это такое испытание, сдача на специальность «Близнецы». Мы должны помогать, доверять друг другу, считаться с чужим мнением и договариваться».

Скаут Илья Димиденко. Фото: Ильяс Бекмансуров

Жизнь кипит

Каждый день юных скаутов наполнен множеством событий. Самые маленькие играют в подвижные игры с Акелами, постоянно что-то мастерят и участвуют в мастер-классах.

Юные скауты всегда придут на помощь друг другу. Фото: Ильяс Бекмансуров

Каждый родитель может стать наставником для ребят, научить тому, что умеет сам – например, смастерить игрушечный лук со стрелами или сварить кашу. Фото: Ильяс Бекмансуров

Ребята учатся вязать морские узлы, оказывать первую помощь, собирают материал для поделок или ветки для костра. А еще учатся самостоятельно готовить еду, катаются на байдарках, катамаранах и сапсерфах, стрелять из лука.

В «Лесных котах» ребята разного возраста учатся быть рядом и помогать друг другу. Фото: Ильяс Бекмансуров

Не каждый ребенок в 7–8 лет уже может кататься на байдарках, а скауты – умеют! Фото: Ильяс Бекмансуров

В отряде ребят учат быть самостоятельными. Фото: Ильяс Бекмансуров

В плавании ребят всегда сопровождает взрослый наставник или родитель. Фото: Ильяс Бекмансуров

10-летний Данил Юрков в отряде почти с самого его основания – уже 3 года. Любимое занятие – ходить в походы.

Юный скаут Данил Юрков Фото: Ильяс Бекмансуров

«Скауты – это друзья природы. Они много путешествуют и помогают всему живому. У меня уже много нашивок. Самая крутая – «часовой». Это когда надо долго стоять на одном месте», – рассказывает Данил.

Говорит, что умения, которые он получил в «Лесных котах», пригодятся и в обычной жизни.

«Например, пойду я в поход в горы. Там узлы надо вязать, а я уже умею!», – Данил находится в лагере без родителей. Спит в палатке и обожает плавать на байдарках.

Ребята узнают каждый день что-то новое, учатся видеть необычное в обычных вещах. Фото: Ильяс Бекмансуров

Эмоций – через край!

Я смотрю на этих ребят и понимаю, что у них счастливое детство. Они не сидят постоянно в гаджетах, а носятся на свежем воздухе, узнают что-то новое, пробуют себя во всем, учатся быть верными друзьями, любить животных и даже маленьких букашек.

9-летняя Злата Петухова считает, что скауты – это люди, которых нельзя застать врасплох. Фото: Ильяс Бекмансуров

А еще здорово, что этому их учат их родители! Не учителя, не чужие люди, а их родные мамы и папы. Мне кажется, это так сближает их с друг другом.

«Если ты чего-то не знаешь, то не стоит этого бояться. Нужно просто взять и научиться этому», – 7-летняя Маша Ладыжец.

Ребят на несколько часов привязывают к друг другу. Это не только сдача на очередную нашивку, это умение слушать и слышать другого человека, быть рядом. Фото: Ильяс Бекмансуров

8-летний Роман Чекалин уверяет, что скауты – это главные защитники природы. Фото: Ильяс Бекмансуров

Кстати, пока я разговариваю с юными скаутами, моего сынишку взяли играть в лазертаг. И пусть он был самым маленьким в команде, но его никто не гонял, а наоборот защищали и советовали, как лучше обхитрить «противника». А потом показали, как стрелять из лука. Эмоций у моего парня – через край!

Каждый может попробовать себя в чем-то новом. Фото: Ильяс Бекмансуров

Как стать скаутом?

«Мама, а давай я тоже буду лесным котиком, у них тут прям интересно!», – через год, похоже, мы с сыном Андреем пойдем записываться в «Лесные коты».

А если вашему ребенку уже есть 6 лет и он хочет стать скаутом, просто напишите руководителям отряда «Лесные коты» на адрес электронной почты: forestcats220318@gmail.com или в социальной сети «ВКонтакте». Вас обязательно примут!

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