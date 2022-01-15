97 единиц снегоуборочной техники вывели на улицы Ижевска днем 15 января

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В ночь с 14 на 15 января на улицах Ижевска работали 116 единиц снегоуборочной техники. Как сообщили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии, днем 15 января снег убирают 97 машин и 74 дорожных рабочих.

«Надо понимать, что одномоментно устранить последствия снегопада не удастся, тем более прогнозируется его продолжение. Поэтому все дежурные службы находятся в повышенной готовности», - рассказал градоначальник Олег Бекмеметьев на сегодняшнем оперативном совещании под руководством зампреда правительства республики Ильяса Ханнанова.

По словам Хананнова, работа региональных коммунальных служб была усилена. Прошлой ночью на дорогах республики работали 243 единицы техники, внесено 2 600 т противогололедных реагентов.

«Благодаря проделанной работе не допущено перекрытия дорог, остановок движения общественного транспорта. Неблагоприятные метеоусловия сохранятся в ближайшие двое суток. На особом контроле продолжим держать федеральную и региональные трассы», - отметил он.

Отмечается, что все мероприятия по своевременной расчистке и уборке снега находятся на личном контроле главы Удмуртии Александра Бречалова.

Напомним, в связи с проведением работ по содержанию дорог в условиях снегопада в Удмуртии с 13:00 до 00:00 15 января ограничено движение по участку федеральной трассы М-7 «Волга» от границы с Пермским краем до границы с Татарстаном. Ранее Центральный автовокзал Ижевска отменил все пригородные рейсы, а на трассе Ижевск – Воткинск из-за затора было ограничено движение грузового транспорта.

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