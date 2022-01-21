Паралимпиец из Удмуртии Владислав Лекомцев взял 5-е золото на чемпионате мира в Лиллехаммере

Владислав Лекомцев - в центре. Фото: Паралимпийский комитет России

Накануне, 20 января, в рамках Чемпионата мира Международного паралимпийского комитета по зимним видам спорта в норвежском Лиллехаммере состоялась биатлонная гонка на 12,5 км в категории «стоя». Как сообщает IZHLIFE, спортсмен из Удмуртии Владислав Лекомцев одержал на ней очередную победу – уже пятую на этом чемпионате.

«Ранее ему не было равных в лыжных гонках на 12,5 и 20 км и в двух биатлонных стартах (на 6 и 10 км)», - пишет IZHLIFE.

Напомним, 5 марта в Пекине стартует зимняя Паралимпиада.

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