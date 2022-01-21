Ударившего врача ножом 12-летнего подростка из Ижевска передали под опеку родственника

Сейчас ребенок находится в одном из городских медучреждений. Фото: Ольга Авдеева

12-летний подросток из Ижевска, в конце декабря прошлого года несколько раз ударивший врача ножом, сейчас находится в одном из городских медучреждений. По словам уполномоченной по правам ребенка в Удмуртии Ольги Авдеевой, с ним проводятся определенные следственные мероприятия, в том числе судебно-медицинские.

«Это учреждение, где очень сильная психологическая служба, с мальчиком работают психологи, он обучается на месте в учреждении, все его права соблюдены. Ребенок довольно сложно идет на контакт, потому что ситуация очень непростая. Не так давно ушла из жизни мама, хотя мама на тот момент была лишена родительских прав. К отцу у мальчика довольно сильная привязанность. <…> Поскольку это ребенок-подросток, он чувствует себя старшим, очень переживает, прежде всего, за отца, переживает очень за братьев, и как дальше его судьба решится», – сообщила журналистам детский омбудсмен.

Также она отметила, что мальчик и два его брата переданы под опеку одного из родственников. Отец, который по версии следствия и дал сыну указание напасть на врача, на данный момент находится под стражей. Все материалы проверяются.

Неизвестно, состоял ли мальчик на учете. Судя по характеристикам, которые предоставила школа, где он учился, семья не вызывала каких-либо серьезных подозрений, хотя и считалась «непростой»

«Вопиющее происшествие, я очень хорошо знаю врача, который пострадал, это заведующий отделением, человек, который всю жизнь проработал с детьми», – заявила Ольга Авдеева.

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