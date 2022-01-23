Бордовый кожаный салон и «Мерседес» в бронепленке: 8 самых дорогих машин, которые продают в Ижевске

Собрали фото самых дорогих машин, которые продают в городе Фото: Авито в Ижевске

Цены на автомобили растут все сильнее, и мы все больше удивляемся им. «Комсомолка» просмотрела сайты объявлений и составила список самых дорогих машин, которые продаются в Ижевске — эти суммы просто поражают.

Черный Mercedes-Benz

Мерседес продается в максимальной комплектации. Фото: Авито

Черный Mercedes-Benz G-класса продают в максимальной комплектации. Пробег — 9900 км, кузов и салон оклеены пленкой, автомобиль покрыт тремя слоями керамики. Вместе с автомобилем продаются два комплекта колес, комплект решетки и бампер от G63 (Джи63). Цена — «всего» 13 890 000. Это чуть меньше, чем 4-комнатная квартира в новом престижном доме.

Porsche Taycan

Внутри машины - кожаный салон. Фото: Авито

Белый Porsche Taycan (Порш-Тайкан) еще молод: его выпустили только в 2021 году. В ДТП он не был, кузов покрыт заводской краской и заводской пленкой. Салон выполнен в гладкой черной коже. Также автомобиль может похвастаться панорамной, но неподвижной крышей и спортивным звуком двигателя Porsche. Цена — 11 680 000.

Toyota Land Cruiser

Кузов покрыт четырьмя слоями керамики

Toyota Land Cruiser (Тойота-Лэнд-Крузер) выпущена в 2020 году. Здесь есть автоматическая коробка передач и полный привод. Перед обтянут бронепленкой, а кузов покрыт керамикой в четыре слоя. Цена — 8 300 000 рублей, но еще даже можно поторговаться.

Porsche Cayenne

Фото машиным вы можете увидеть на главной фотографии материала. Но главная изюминка - бордовый кожаный салон. Фото: Авито

Porsche Cayenne Coupe (Порш-Кайен-Купе) выпущен в 2021 году. В автомобиле черная панорамная крыша и темно-бордовый кожаный салон. Пробег — 16 500 км. Царапин, сколов и прочих неприятных деталей нет. Стоимость — 10 150 000 рублей.

Mercedes-Benz в бронепленке

Эта машина покрыта бронепленкой. Фото: Авито

Еще один «Мерс» в нашей подборке. Черный Mercedes-Benz G-класса (Мерседес-Бенц Джи-класса) оклеен антигравийной бронепленкой. Имеются акустическая система объемного звучания и ассистент сохранения полосы движения. Ездит на дизельном топливе, объем двигателя 2,9 л. Пробег 24 102 км. Цена — 13 350 000 рублей.

Синий Porsche

У этой машины два владельца. Фото: Авито

У полноприводного Porsche Panamera 4 (Порш-Панамера) всего два владельца. В комплекте продаются зимние шины. Машина не битая, в отличном состоянии. Год выпуска — 2019, пробег — 20 148 км. Цена — 8 250 000 рублей.

Lexus

Эту машину можно открывать без ключа

Внедорожник Lexus LX (Лексус ЭлИкс) можно открывать без ключа. В нем есть ионизатор воздуха, дополнительный топливный бак на 45 л. Выпущен в 2020 году, цена — 9 500 000 рублей.

Кабриолет Porsche

Внутри все сделано из кожи. Фото: Авито

Желтый Porsche Turbo S (Порш Турбо Эс) сменил двух владельцев. Пробег — 41 730 км, из них большая часть по Европе. Год выпуска — 2016. Крыша обработана гидрофобным составом, а кузов — керамическим покрытием. Имеется вентиляция передних сидений.

Салон и ключ окрашены в цвет автомобиля — тоже ярко-желтые. Внутри все кожаное — включая воздуховоды, крышку блока предохранителей, крепления ремней безопасности и точки выхода ремней. Цена — 11 100 000 рублей.

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