60-летняя инстаграм-блогер из Ижевска приняла участие в программе «Белый китель» на телеканале «Пятница»

Деталями съемки женщина поделилась с «Комсомолкой». Фото: @semak_izhevsk

Ижевчанка Валентина Семак в свои 60 с небольшим лет не только дает советы, как весело жить на пенсии, но и сама следует им. Она путешествует, ведет страничку в Instagram (Инстаграм) с аудиторией 4000 подписчиков, а еще приняла участие в кулинарном ТВ-шоу «Белый китель» (0+) на телеканале «Пятница». Деталями съемки женщина поделилась с «Комсомолкой».

Согласилась участвовать в шоу, не обратив внимания, что оно кулинарное

С Валентиной мы вас уже знакомили.

За последний год в своем блоге «Возраст активности 55+» она рассказала о путешествиях по 12 городам России, своем лете в Америке и посещении многих художественных выставок. Женщина шутливо скрывает свою точную дату рождения.

«К своему возрасту я отношусь философски. Жизнь идет, и возраст увеличивается. Морщинки появляются, но у меня мимические и раньше были. Поэтому я особенно пока не переживаю. Возраст свой скрываю и всегда вру. Тем более я не чувствую свой возраст и не выгляжу на свои 60+. А только на 60-», – пишет она.

Благодаря жизненным принципам и активному профилю в соцсетях (много вы еще знаете пенсионеров, которые на «ты» с интернетом?) Валентину заметили редакторы одного из самых популярных кулинарных проектов на отечественном телевидении.

Валентина активно путешествует по миру. Фото: @semak_izhevsk

Фото: @semak_izhevsk

Фото: @semak_izhevsk

«В начале ноября мне в «Инстаграме» написала девушка-редактор и предложила участвовать в кулинарном шоу. Не зацикливаясь на слове «кулинарном», я согласилась. Это же так интересно!» – делится женщина.

Телеканал «Пятница» ижевчанка практически не смотрит, и про эту передачу ничего не слышала. Да и признается, что готовить она не особо любит.

Валентину Николаевну попросили записать видеовизитку. В ней инстаграм-блогер с долей юмора рассказала все правдиво.

Немного расскажем о самом шоу «Белый китель». В нем участники готовят блюда перед именитыми поварами и получают оценки. Но в выпуске, где снялась ижевчанка, обещают представить новый формат. Рассказать, в чем суть, Валентина не может – обязательства контракта.

Выбрали 6 человек из 77 кандидатов

28 ноября раздался звонок. Валентину пригласили для участия в шоу! Сама она признается, что не рассчитывала, что ее выберут, ведь она честно призналась, что кулинарных талантов у нее нет.

«Я думаю, что для них важно было, чтоб человек хорошо держался перед камерой, был фотогеничен, с хорошей речью и немножко свободный», – предполагает ижевчанка.

Съемки были запланированы на 2 декабря. 30 ноября женщина уже мчалась в поезде, билет на который оплатил канал.

Внутренняя кухня проекта

В съемочном павильоне нужно быть к семи утра с готовой прической и макияжем. Как одеться, решали заранее – Валентина прислала фото нескольких образов.

«Сама студия огромная, павильон в 4 этажа. Кухня обустроена по последнему слову техники. Есть такое оборудование, про которое я слышала впервые. Кстати, там было довольно прохладно, но об этом меня предупредили заранее, и я оделась тепло», – рассказывает про внутренний антураж ижевчанка.

Жюри, судившее ижевчанку, было дружелюбным и тактичным. Фото: @fridaytv

Хоть про передачу не позволяет говорить контракт, Валентина делится, что команда продакшена была очень доброжелательная и вежливая. Про состав именитых поваров в жюри она также отзывается с теплом. Говорит, что они оценивали блюда участников честно, а если и делали замечания, то очень тактично.

«Была удивлена, как хорошо они чувствовали вкус блюд. И обращали внимание на какие-то тонкости, которые я не различаю, не понимаю и не ощущаю. Просто профессионалы! Горжусь, что довелось пообщаться с такими интересными людьми», – рассказывает блогер.

Съемки длились один день, поэтому жилье не предоставляли. Валентина сама бронировала гостиницу и жила в Москве 4 дня. Но телеканал оплатил суточные – 5000 рублей и билеты на поезд туда-обратно – 10 000 .

«Но я поехала бы даже без оплаты. Потому что мне было любопытно принять участие в программе. Хотя я кулинар никакой», – признается она.

«Я везунчик еще тот»

В выпуске, где снялась ижевчанка, остальные участники были такие же повара-любители старше 50 лет. Валентина сдружилась с ними, и они до сих пор общаются в соцсетях и созваниваются.

Валентина с другими участницами программы. Фото предоставлено героиней публикации

«Это был незабываемый день и абсолютно новый опыт. Я, конечно, везунчик, хотя и не рассчитывала, что выиграю. Какой из меня кулинар?!» – шутит ижевский блогер.

Когда покажут выпуск с участием ижевчанки – пока неизвестно. «Белый китель» выходит по средам на телеканале «Пятница». Будем ждать и болеть за нашу землячку.

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