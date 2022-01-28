Последние новости Ижевска и России на утро 28 января: ижевский блогер на телеканале «Пятница» и биатлонистка, не вылетевшая на Олимпиаду

Сегодня ожидается погода без осадков, но температура воздуха составит до -12 Фото: Диля Ахмадишина

Доброе утро, Ижевск! Сегодня пятница, 28 января. Наконец-то впереди выходные! Сегодня будет довольно холодно. А начать этот день предлагаем с обзора самых главных новостей.

Биатлонистка из Удмуртии Валерия Васнецова не смогла вылететь на Олимпиаду в Пекин

Валерия Васнецова в центре. Фото: Союз биатлонистов России

Валерия Васнецова столкнулась с бюрократическими трудностями, когда собиралась вылететь на Олимпиаду в Пекин. Ей придется дополнительно подтвердить перенесенный коронавирус.

39-летний мужчина насмерть обварился в колодце теплотрассы в Сарапуле

Мужчину нашли на глубине двух метров Фото: Архив КП

Мужчина без определенного места жительства в Сарапуле решил погреться и выбрал для этого не самый безопасный способ. Проводится доследственная проверка по факту его гибели.

60-летняя инстаграм-блогер из Ижевска приняла участие в программе «Белый китель» (0+) на телеканале «Пятница»

Деталями съемки женщина поделилась с «Комсомолкой». Фото: @semak_izhevsk

Валентина Семак — активная пенсионерка, которая ведет свой блог в Instagram. А недавно она приняла участие в шоу на телеканале «Пятница» и поделилась с «Комсомолкой» подробностями о съемках.

Мишустин сообщил, что вскоре на «Госуслугах» будут доступны сертификаты о противопоказаниях к вакцинации

Теперь сертификат о противопоказаниях к вакцинации получить проще Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Людям, которые по объективным причинам не могут вакцинироваться от коронавируса, станет немного легче. На «Госуслугах» появятся сертификаты и для них.