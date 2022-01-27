39-летний мужчина насмерть обварился в колодце теплотрассы в Сарапуле

Тело мужчины нашли 26 января около 17:00 на глубине около двух метров. Фото: архив КП в Ижевске
В Сарапуле проводится доследственная проверка по факту гибели 39-летнего мужчины без определенного места жительства. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии, он залез погреться в колодец теплотрассы на улице Красноармейской и самовольно открыл вентиль на трубе с горячей водой.
«В результате этого получил термический ожог горячей водой и скончался.», - говорится в сообщении ведомства.
Тело мужчины нашли 26 января около 17:00 на глубине около двух метров. Никаких телесных повреждений, помимо ожогов, на теле не обнаружено.
В рамках проверки осмотрено место происшествия, устанавливаются очевидцы случившегося и родственники погибшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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