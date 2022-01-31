Последние новости Ижевска и России на утро 31 января: задержки ПЦР-тестов и смерть Куравлева

Главные новости на утро 31 января
Фото: Архив КП
Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 31 января. Уже завтра наступит последний месяц зимы — придет пора прощаться со сказочным настроением и привыкать к теплу. А «Комсомолка» для начала расскажет о главных новостях на это утро.
Результаты ПЦР-тестов в Удмуртии задерживаются на более 48 часов
В республике увеличиваются темпы тестирования на ковид. Поэтому результаты стали задерживаться. Над проблемой думают.
Космическую фреску из 80-х дорисовали во Дворце детского (юношеского) творчества в Ижевске
Класс обновили. Фото: vk.com/olegbekmemetev
В бывшем Дворце пионеров на стене астрономического класса в прошлом году нашли фреску по мотивом рассказов Кира Булычева. Ее дорисовали.
Максим Вылегжанин из Удмуртии взял бронзу на престижной лыжной гонке в Италии
Гонка длилась три часа. Фото: instagram.com/max_vylegzhanin
Лыжная гонка «Марчалонга» из международной коммерческой серии стартов Ski Classics (Скай Классикс) завершилась в Италии. Наш земляк Максим Вылегжанин взял бронзу на ней.
Прощай, Афоня! Умер Леонид Куравлев
Печальные новости: на 86-м году жизни скончался актер Леонид Куравлев. Вспоминаем великого артиста.