Фестиваль «Удмуртский лед – 2022» на набережной Ижевска. Фоторепортаж

Фестиваль проводится с 2018 года. Фото: Амир Закиров

На набережной Ижевского пруда прошел традиционный фестиваль «Удмуртский лед». Как сообщает пресс-служба городской администрации, 12 команд со всей России изваяли 12 ледовых скульптур.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Темой фестиваля в 2022 году стала сказка «12 месяцев».

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

«Философская сказка о времени, его цикличности и о месте человека в круговороте дней. Образы сказки берут своё начало из фольклора народов Европы, именно в древних сказаниях возникли человеческие образы времен года, а также представление, что существуют в годовом цикле переходные точки, мистическое время соединения миров: верхнего, среднего и нижнего», – говорится на сайте муниципалитета.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Напомним, впервые фестиваль «Удмуртский лед» прошел в 2018 году.

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