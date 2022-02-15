Последние новости Ижевска на утро 15 февраля: второй пожар на Сабурова и комментарий Валиевой о допинге

Сегодня ожидается теплая погода Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, 15 февраля. Надеемся, вы все еще находитесь в атмосфере любви после Дня Святого Валентина. Но пора возвращаться к обычным делам. А для начала «Комсомолка» расскажет вам главные новости на это утро.

Второй раз горит квартира на улице Сабурова в Ижевске

Загорелось жилье на улице Сабурова. Фото: очевидец

В доме №45 по улице Сабурова появилась своя «нехорошая квартира». Она горит уже второй раз за несколько месяцев. (Подробности).

Сразу на трех водохранилищах Ижевска начался спуск воды

В Удмуртии уже вовсю готовятся к весне. В Ижевске, Воткинске и Камбарке начался спуск воды на водохранилищах (Подробности).

«Гда СарапУла?»: певица Zivert стала цветоводом из Удмуртии на новом шоу МУЗ-ТВ

Певица Zivert (Зиверт) приняла участие в шоу «Звезда под прикрытием» (0+) на МУЗ-ТВ. По легенде она изображала девушку из Сарапула (Подробности).

Фигуристка Валиева рассказала, что эмоционально устала из-за допинг-скандала

В пробе Камилы Валиевой от 25 декабря нашли триметазидин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Камила Валиева прокомментировала сложившуюся ситуацию из-за положительной пробы на допинг. Она призналась, что пережила очень сложные дни (Подробности).