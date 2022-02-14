Второй раз горит квартира на ул. Сабурова в Ижевске

Фото: очевидец пожара

В Ижевске загорела квартира в многоквартирном доме №45 по улице Сабурова. Как сообщают очевидцы пожара, ЧП происходит в этом месте не в первый раз. В ноябре прошлого года в этой же квартире пожарные уже тушили огонь.

Тогда они с помощью спасательных устройств вывели в безопасную зону по лестничному маршу двоих взрослых и четверо детей.

По словам жителей этого дома, буквально недавно они отремонтировали подъезд после первого пожара.

«Возле мульд еще можно найти вещи с первого пожара. Жаль людей, которые снова почти потеряли квартиру, но им стоило бы сделать выводы еще с первого раза», - рассказал «Комсомолке» один из очевидцев пожара.

В пресс-службе МЧС подтвердили информацию о возгорании.

«14 февраля около 13:00 поступило сообщение, что произошел пожар в многоквартирном доме по улице Сабурова в Ижевске. Технику направили по повышенному рангу вызова, уже в пути подразделения наблюдали зарево. К моменту прибытия горел балкон на 8 этаже открытым пламенем. Благодаря оперативной и грамотной работе бойцов, удалось не допустить распространения пламени».

Сейчас в доме отключено электричество. На месте работают пожарные. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

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