Сразу на 3 водохранилищах Удмуртии начался спуск воды

Ижевский пруд. Архив редакции

В Удмуртии начались мероприятия, направленные на безопасное прохождение весеннего паводка на территории республики. Для сброса воды заявлены сразу 3 водохранилища, сообщает пресс-служба Минприроды региона.

Так, с 10 февраля сброс воды начался на Ижевском, Воткинском и Камбарском водохранилищах.

«С 10 марта 2022 года будет начата сработка Пудемского водохранилища. Интенсивность сработки уровней составит 1-3 см в сутки, окончание понижения состоится 25 марта 2022 года», - подчеркнули в ведомстве.

Пока прогнозировать развитие паводковой ситуации рано, первые реальные данные появятся только в конце февраля (это высота снежного покрова, промерзание почвы, влажность).

Ранее жителей Ижевска попросили быть внимательнее на Ижевском пруду из-за сброса воды.

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