Врач-сомнолог София Черкасова: «Бессонница может воспроизводиться как вредная привычка»

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София Черкасова - врач-сомнолог и кандидат медицинских наук назвала пять причин, почему у человека может быть бессонница. Об этом она рассказала RT.

Врач считает, что сложности со сном у человека могут быть связаны с неправильным образом жизни, с малой физической активностью, употребление большого количества кофеина и зависимость от гаджетов. Стресс также может очень сильно повлиять на сон.

Специалист разделила причины бессонных ночей на несколько групп: образ жизни, заболевания, прием некоторых препаратов, нехватка витаминов в организме, психологические проблемы и иногда бывает бессонница без причин.

Актуальными заболеваниями, вызывающие бессонницу, являются: проблемы с щитовидной железой, центральной нервной системой, дефицит железа, прием некоторых лекарственных препаратов.

К наиболее частым психологическим проблемам, которые могут повлечь за собой бессонницу, можно отнести: тревожные расстройства и депрессию.

Также сомнолог отметила, что если причины бессонницы устранены, но проблемы со сном осталась - такую бессонницу называют неорганической.

Это значит, что этот недуг закрепился на уровне условных рефлексов и стал как вредная привычка.

В заключении София Черкасова сказала: «Человек привыкает, что имеет сложности с засыпанием, и потом рефлекторно мозг это воспроизводит».

Ранее наш журналист подробно разобралась в проблеме сонливости и расписала их в своем материале

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