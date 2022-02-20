64-летний житель Удмуртии незаконно вырубил деревья и теперь ему грозит огромный штраф или реальный срок

Фото: pixabay.com

Районное лесничество заявило в полицию на людей, которые незаконно вырубили хвойные и лиственные деревьев на участке Уватуклинского лесничества. Оно относится к категории защитных лесов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Стоимость ущерба составила 1 миллион рублей. Возбуждено уголовное дело.

Специалисты нашли подозреваемого. Им оказался 64-летний местный житель.

Оказалось, что срубленные деревья мужчина думал использовать в своем хозяйстве.

Мужчине грозит штраф в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей или его могут посадить на срок до 7 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Уборка снега и наледи в Ижевске находятся на особом контроле у прокуратуры города

Отдохнуть с детьми и выиграть 20 тысяч рублей: уникальный квест «Адам вызывает» пройдет в Ижевске

Крупнейший медиахолдинг Удмуртии объявил о масштабном ребрендинге

Почему у жителей Ижевска выросли цифры в платежках за отопление