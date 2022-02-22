Ижевская епархия начала сбор гуманитарной помощи для эвакуированных из ДНР и ЛНР

Фото: МЧС России
Удмуртия готовится принять жителей Донецкой и Луганской народных республик, вынужденных покинуть свой дом из-за роста военной напряженности. В связи с этим в нижнем храме Михаило-Архангельского кафедрального собора столицы Удмуртии (ул. К. Маркса, 222) открывается пункт сбора гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба Ижевской епархии.
В качестве помощи от граждан принимаются:
- вода бутилированная (объем от 0,5 до 25 литров);
- продукты питания длительного хранения (чай, сахар, мука, крупы, консервы, детское питание);
- средства личной гигиены (мыло, зубная паста, зубные щетки, туалетная бумага, средства женской гигиены, влажные салфетки, детские подгузники);
- полотенца.
Пункт работает ежедневно с 07:00 до 19:00.
«Все предметы гуманитарной помощи должны быть новыми, продукты питания - длительного срока хранения, с действительным сроком годности», – говорится в сообщении.
Напомним, накануне президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.
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