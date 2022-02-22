В Удмуртии за сутки госпитализировали 112 человек с коронавирусом

19 человек скончались. Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Удмуртии попали в больницы 112 пациентов с COVID-19, выявлено 2005 случаев инфекции. Об этом утром 22 февраля сообщили в региональном оперативном штабе.

«Проведено 6 080 тестов на коронавирус, выявлено 2 005 новых случаев. В числе заболевших 219 детей до 14 лет, 332 гражданина старше 65 лет», — говорится в сообщении.

Накануне, 21 февраля, госпитализация потребовалась 105 жителям республики.

За сутки от ковида скончались 19 жителей региона (накануне — 15). Мужчинам было 34, 54, 62, 64, 77, 79, 80, 84, 86, 87 лет. Женщинам было 40, 56, 62, 73, 83, 84, 87, 88, 91 год.

Выздоровели 2 564 человека

Всего с начала пандемии в Удмуртии заразились коронавирусом 140 306 человек. Выздоровели 100 153 пациента. 3 697 человек скончались.

На текущий момент 33 296 человек лечатся на дому — они переносят болезнь в легкой форме. 1 157 пациентов ковид стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести. 287 человек — в тяжелом состоянии, из них 67 — на аппаратах ИВЛ.

Как минимум первый компонент вакцины от коронавируса получили 691 224 жителя Удмуртии. Из них 543 536 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 118 448 человек. 118 251 человек ревакцинировался

В оперштабе напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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