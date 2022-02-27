Налоговые поступления от IT-индустрии Удмуртии за год увеличились более чем на 10%

Республиканский бюджет получил 1,95 миллиарда рублей, что на почти на 7% больше отчислений 2020 года. Фото: pixabay.com

Налоговые поступления от IT-отрасли Удмуртии в федеральный бюджет за 2021 год увеличились на 10,3% и составили 2,5 миллиарда рублей. Как сообщает пресс-служба глав и правительства региона, республиканский бюджет получил 1,95 миллиарда рублей, что на почти на 7% больше отчислений 2020 года.

«Отрасль информационных технологий является одной из наиболее динамично развивающихся и прибыльных. За 2021 год этот показатель увеличился на 12,6 % и составил 19,9 млрд рублей. Доля ИКТ-сектора в валовом региональном продукте в прошлом году составила 2,8%», – рассказал министр цифрового развития Удмуртии Тимур Меджитов.

По словам Меджитова, республика занимает 2-е место в Приволжском федеральном округе по темпам роста оборота IT-компаний.

Отмечается, что на 1 января текущего года в отрасли работали 813 организаций. Среднегодовая численность работников составила 9200 человек. Средняя заработная плата за январь-ноябрь 2021 года выросла на 2,5% и составила 47 200 рублей.

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