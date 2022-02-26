Факты незаконного складирования снега выявили около мечети и гипермаркета в Ижевске

Виновных лиц привлекли к административной ответственности
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Проверки по факту незаконного складирования снега проводят в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба города.
Всего составили 23 протокола. Нарушения обнаружили, например:
— в районе гипермаркета «Метро» - по ул. Союзная, 10ж;
— около мечети на ул. Петрова;
— на ул. Зимняя - в районе реки Позимь;
— на ул. Базисная - около ГСК «Двигатель»;
— на ул. Дзержинского, 7;
— на ул. Майская, 38;
— на ул. 5-я Подлесная, 5/2;
— на ул. 14-я, 48-50;
— в пр. Инвентарный.
14 виновных лиц привлекли к ответственности. В административной комиссии рассмотрели 20 дел. В ближайшее время рассмотрят еще три дела.
Штрафы составляют 1 500 до 4 000 рублей для граждан, для должностных лиц — 7 000 до 15 000 рублей, для юридических — 20 000 до 100 000 рублей.
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