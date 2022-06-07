Две жительницы Удмуртии завоевали титулы на конкурсе красоты «Миссис Россия мира – 2022»

Айгуль Горбунова (слева) и Элена Максимова завоевали титулы в финале всероссийского конкурса красоты и материнства «Миссис Россия мира – 2022» (18+) Фото: vk.com/aygulgorbunova, vk.com/elymax

5 июня в Москве прошел финал всероссийского конкурса красоты и материнства «Миссис Россия мира – 2022» (18+). В нем участвовало сразу 13 жительниц Удмуртии, но титулы завоевали в итоге только две.

Элена Максимова стала 2-й вице-миссис Россия World 2022. Она родилась в Кезском районе республики в деревне Старая Гыя.

Фото: vk.com/elymax

«Кто бы мог представить, что девочка из деревни будет сегодня на Всероссийском конкурсе красоты и материнства», – говорит про свое участие Элена. – «С гордостью представляла свой район и свою маленькую, но очень любимую Удмуртию».

Фото: vk.com/elymax

Еще один титул – 1-я вице-миссис Россия Европа 2022 – у Айгуль Горбуновой, которая представляла Ижевск. Она попала на конкурс после участия в региональном этапе в Удмуртии.

Фото: vk.com/aygulgorbunova

«Когда я шла на региональный этап, цель моя была попасть в Москву. И сейчас моя цель попасть на международный конкурс… К каждому пункту подготовки я подходила так, как будто второго раза исправить не будет. Я, если честно, даже и не подозревала сколько энергии во мне зародилось, двигаясь по этому пути», – написала она у себя на страничке «ВКонтакте» перед финалом российского этапа конкурса красоты.

Фото: vk.com/aygulgorbunova

По ее словам, в этом мероприятии участвуют осознанные женщины для саморазвития.

«Главное не победа, а участие! И как я сказала на моей самопрезентации: «Моя жизнь безвозвратно стала лучше!». Но сейчас я безмерно счастлива. Для меня открываются новые горизонты», – подчеркнула женщина.

Фото: vk.com/aygulgorbunova

Для справки

Конкурс красоты Missis World Russia проводится несколько лет подряд. Попасть на него можно, получив титул на региональном конкурсе или пройдя кастинг в Москве. К конкурсу допускаются замужние гражданки России от 18 до 60 лет.

Победительниц выбирает профессиональное жюри. Оценивается красота претендентки, ее личные качества, отношение к семье и детям, гражданская позиция, вовлеченность в социальную жизнь своей страны.

Победительница конкурса представит Россию на международном конкурсе в Америке, Европе или на «Миссис Вселенная».

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