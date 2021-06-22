С мальчиком, в убийстве которого подозревается его мать, прощались в Удмуртии

Здесь мальчик жил Фото: Алена Юрьева

22 июня в Сарапуле прошли похороны Вани (все имена изменены - прим. ред.), погибшего от ударов ножом в грудь. 26 июня мальчику, в убийстве которого подозревается родная мать Алена, должно было исполниться 13 лет.

Версия следствия такова: рано утром 19 июня Алена нанесла своему сыну, который спал, несколько ножевых ранений в область груди, после чего сама сообщила в полицию об убийстве. Женщина ранее проходила наблюдение в психоневрологическом диспансере.

Проститься с мальчиком пришло большое количество людей, среди них было немало детей. Листовки с приглашениями на похороны были наклеены на всех подъездах дома.Сначала близкие и друзья простились с Ваней около дома, где жили его бабушка и дедушка. Одни соседи говорят, что Ваня жил у них на постоянной основе, другие – что приезжал на летние месяцы. Некоторые утверждали, что отец ребенка живет здесь же.

«Он все время играл во дворе. Гладил всех местных кошек и собак. Хороший мальчик был. Мама здесь не жила. Она порой приезжала на машине, была не буйная. Говорят, последний год отец с ней не жил», — говорит одна из соседок.

Мальчика похоронили на кладбище Сарапула Фото: Алена Юрьева

Ходят слухи, что в тот день мальчик пришел к матери погостить. Некоторые соседи отмечают приветливый и дружелюбный нрав Алены. Было невозможно поверить, что она была способна на убийство собственного сына.

Отпевание прошло в храме Блаженной Ксении Петербургской. Ваню похоронили на сарапульском городском кладбище.

Подробнее о Ване и об убийстве мы рассказывали здесь.

Редакция "Комсомолки" выражает соболезнования родным и близким погибшего.

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