Последние новости Ижевска на утро 23 июня: демонтаж логотипа Макдональдса, выступление известного артиста и новый провал

Логотип Макдональдса убрали в Ижевске. Фото: очевидец

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха +20…+22 °С. Ветер северо-западный 7-12 м/с.

А пока вы готовитесь к новому дню, мы расскажем вам о последних событиях к этому часу.

Логотип Макдональдса демонтировали

22 июня жители города увидели печальную картину. Знаменитый логотип Макдональдса убирали.

Ижевск уходит под землю

Новый провал образовался в Ижевске. Фото: vk.com/zlou18

Хоть дождей сегодня и нет, но асфальт в городе продолжает размывать. Так, дыра появилась в центре Ижевска, на пересечении улиц Коммунаров – Советская, со стороны 24-й гимназии.

Рэпер Natan поздравит жителей Ижевска с Днем молодежи

26 июня отметят День молодежи (0+) в столице Удмуртии. Основные мероприятия пройдут в парке Кирова. Большой праздничный концерт начнется в 20:00. Специальный гость - артист лейбла Black Star - Natan (Натан Миров).

Двухлетний ребенок пострадал в ДТП

На нерегулируемом перекрестке столкнулись две «Лады». Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

21 июня, около 12 часов дня на нерегулируемом перекрестке 30 лет Победы –1-я Подлесная столкнулись два автомобиля «Лада Гранта»

Пострадало 5 человек, в том числе и двухлетний малыш.

Прокат лодок и фуд-корты появятся в сквере Драгунова в Ижевске

В скором времени в сквере Драгунова появится много всего интересного: бамперные лодки, в виде лебедей, туалеты, в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья, беседки, пункты проката спортивного инвентаря и зона фуд-кортов.

«Удмуртия оружейная. Ижевск помнит. 1941-1945»

Изображения появились в ночь с 21 на 22 июня. Фото: пресс-служба администрации города

В сквере Победы, возле Монумента боевой и трудовой славы в Ижевске жители города из свечей выложили Главный корпуса Ижевского оружейного завода и надпись «Удмуртия оружейная. Ижевск помнит. 1941-1945». Изображения появились в ночь с 21 на 22 июня.

В Удмуртии ищут родственников погибшего солдата Красной армии Аркадия Мерзлякова

Останки Мерзлякова Аркадия Петровича, 1916 года рождения были найдены у деревни Дубки Старорусского района Новгородской области, сообщает военный комиссариат Удмуртии.

Поисковые отряды из Тюмени и Ялуторовска обнаружили останки солдат Красной армии на месте боев. По солдатскому медальону удалось установить их личность.

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