Последние новости Ижевска на утро 24 июня: причины пожара на ул. Молодежной, перекрытие проспекта Калашникова и сиреневый сад из космоса

Сиреневый сад с высоты птичьего полета. Фото: Сергей Грачев

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии день пройдет без осадков. Температура воздуха +22…+24 °С. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

Пока вы готовитесь к новому дню, мы расскажем вам о последних новостях к этому часу.

Сиреневый сад, который видно из космоса

19 лет назад Людмила Красноперова создала уникальное место – сад, где растут разные сорта сирени. Людмила рассказала «Комсомолке», как ей пришла идея вырастить столько кустов и легко ли дается эта красота.

Ущерб от мошенничества 188 млн рублей

В Удмуртии участились случаи телефонного мошенничества. Одна из новых схем – это звонки от банка России. Мошенники не дремлют, за последние пять месяцев в Удмуртии от них пострадало около 2000 человек.

Предполагаемый список дорог для ремонта в 2023 году

В Ижевске стали известны дороги, которые отремонтируют в 2023 году. В списке 6 участков дорог. Их общая протяженность около 3 км.

Стала известна причина пожара автомобиля на ул. Молодежной

Машина сгорела на ул. Молодежной. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Напомним, стоящий на парковке грузо-пассажирский фургон загорелся вечером 21 июня.

Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем самого хозяина автомобиля.

У грибника отказали ноги прямо в лесу

Мужчина позвонил дочери, которая вызвала спасателей. Фото: поисково-спасательная служба Удмурии

Под Ижевском заблудился 83-летний грибник. Дедушка вышел на «тихую охоту» рано утром 22 июня из СНТ «Теплоэнергетик». К вечеру он понял, что ходит кругами и не может выйти из леса. Тогда мужчина позвонил своей дочери, которая и вызвала спасателей.

Перекроют часть проспекта Калашникова

В Ижевске временно ограничат движение автомашин по проспекту им. Калашникова. Это связано с работами на теплотрассе. Ограничения будут длиться два дня.

Гостевые стоянки

В новой редакции Правил благоустройства Ижевска введено понятие «гостевая стоянка». Теперь жители многоквартирных домов могут организовывать места под парковку на землях, принадлежащих муниципалитету.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Частный сектор или многоэтажки: жители Татарбазара просят остановить строительство МКД

Трупы животных обнаружила жительница Удмуртии на одном из предприятий

14-летний подросток на мопеде попал в аварию в Удмуртии