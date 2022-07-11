Последние новости Ижевска на утро 11 июля: четверо утонувших за выходные, новые светофоры и потоп после ливней

Ижевск с высоты птичьего полета Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 11 июля, понедельник. По прогнозам синоптиков, сегодня будет жаркая погода, временами пройдут дожди.

Предлагаем вспомнить самые интересные события прошедших выходных.

Места для пикника

Набережная у реки Подборенка Фото: Архив «КП» в Ижевске

Июль радует нас теплыми днями, и чтобы не проводить их дома, мы подобрали 9 мест, которые отлично подойдут для пикника всей семьей.

Грозы и сильный ветер

Гроза в Ижевске Фото: Амир Закиров

Гидрометцентр Удмуртии предупреждает о высокой вероятности гроз и сильного ветра до 17 м\с, которые ожидаются на территории республики 11 и 12 июля. Будьте внимательны!

Новые светофоры

Новые светофоры в Ижевске Фото: Архив «КП» в Ижевске

11 новых электронных регулировщиков появились на дорогах столицы Удмуртии. Стоимость работ составила 19,6 миллионов рублей. Рассказываем, где они установлены.

Гибель людей

9 июля во время купания в водоемах Удмуртии утонули сразу 4 человека. Берегите себя!

Очередной потоп

Улицы города заполнились водой. Фото: vk.com/udmurtiya18rus

9 июля Ижевск накрыли ливни. И, по традиции, погодные сюрпризы продолжают вносить изменения в инфраструктуру города.

Спойте и выиграйте сертификат на 300 тысяч на путешествие по России

Продолжается прием заявок на участие в первом народном песенном фестивале «Голос Удмуртии». Это масштабный конкурс, организованный компанией Centre digital & media и радио «Адам» при поддержке Правительства Удмуртской республики. Принять в нем участие может любой исполнитель старше 6 лет или песенный коллектив, в том числе и с авторской песней. Главное условие – композиция должна быть на русском или вашем родном языке. Цель конкурса – открыть новые таланты и дать им возможность заявить о себе на всю республику.

Чтобы подать заявку на участие в «Голосе Удмуртии», нужно заполнить форму на официальном сайте проекта и прикрепить к ней аудиозапись с вашим исполнением. Последний день приема заявок – 11 августа. Лучше выбрать для конкурса действительно яркую, классную, известную песню, которая зажжет публику. Если ваша заявка будет одобрена, вас пригласят на один из полуфиналов проекта, где вам предстоит выступить перед членами жюри «Голоса Удмуртии» и показать, на что вы способны.

Лучшие исполнители по итогам всех полуфиналов выйдут в финал проекта и выступят на гала-концерте 9 сентября – на Центральной площади Ижевска. Победители в восьми номинациях проекта получат ценные подарки, а обладатель гран-при – сертификат на 300 000 рублей на путешествие по России.

Участвуйте в конкурсе «Голос Удмуртии» и покажите, на что вы способны! Пойте, добивайтесь новых высот и меняйтесь к лучшему вместе с любимой республикой.

Сроки проведения конкурса: 02.07.22–09.09.22. Организаторы ООО «Медиагруппа Центр» совместно с АУ УР «Центр активных коммуникаций». Полная информация о проекте – в официальной группе радио «Адам» «ВКонтакте»: vk.com/radio_adam, на сайте golosudm.ru или по тел. (3412) 945-045.

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Гороскоп на неделю с 11 по 17 июля

И напоследок – гороскоп на эту неделю. Все будет хорошо!

Хорошего дня!

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