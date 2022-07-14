Последние новости Ижевска на утро 14 июля: приговор по делу Тумаева, отключение фонтана и снижение цен на продукты

Светомузыкальный фонтан в Ижевске отключили 13 июля. Фото: архив

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии пройдут кратковременные дожди с грозой. Температура воздуха +29…+27 °С. Ветер юго-восточный 9-14 м/с.

А пока вы готовитесь к новому дню, мы расскажем вам о последних новостях на это утро.

12 летний мальчик устроил пожар в квартире Ижевска

Подросток устроил пожар в квартире в Ижевске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР

В столице Удмуртии 12-летний подросток устроил пожар в одной из квартир десятиэтажного дома по улице 40 лет Победы. Сигнал о возгорании поступил после полуночи 12 июля. К прибытию первых пожарных, из окна пятого этажа шел густой, черный дым.

23 жителя Удмуртии предстанут перед судом по делу о хищении 100 тонн нефти

По версии следствия, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, в 2020-21 годах похищали с месторождений в Игринском, Красногорском и Якшур-Бодьинском районах нефть, вверенную мастерам по ремонтам скважин для проведения технологических операций.

Крестный ход в память о Царской семье пройдет в Ижевске в ночь на 17 июля

Верующие вместе со священнослужителями выдвинутся из собора Александра Невского (ул. М. Горького, 66) в 22:00 и пройдут до храма Царственных мучеников на Северном кладбище (ул. Буммашевская, 3б).

Продукты питания подешевели в Удмуртии

В начале лета 2022 года в республике наблюдалось снижение цен на потребительские товары и услуги в среднем на 0,67 % – об этом сообщает Удмуртстат. Это произошло благодаря стабилизации экономики и укреплению рубля. По мнению экспертов, тенденция может наблюдаться до осени. Вместе с коллегами из «Коммерсантъ–Удмуртия» разобрались в деталях.

Экс-главу «Спецгазавтотранса» Тумаева осудили в Ижевске

Владимира Тумаева признали виновным. Фото: архив КП в Ижевске

12 июля в Индустриальном районном суде Ижевска вынесли приговор бывшему гендиректору дочерней компании «Газпрома» – ДОАО «Спецгазавтотранс» – Владимиру Тумаеву. Как сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества республики, его признали виновным в организации совершения умышленного причинения тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору

Жителя Ижевска убило рухнувшим потолком

Днем 12 июля в одном из частных домов по пер. Сосновый в Ижевске обрушился потолок второго этажа. Фото: пресс-служба СУ СКР по УР

Днем 12 июля в одном из частных домов по пер. Сосновый в Ижевске 1957 года постройки обрушился потолок второго этажа. В результате обрушения погиб 37-летний мужчина, проживавший в доме с матерью.

Светомузыкальный фонтан в Ижевске отключили 13 июля

Фонтан на Центральной площади в Ижевске отключили 13 июля. Фото: администрация Ижевска

13 июля, светомузыкальный фонтан на Центральной площади Ижевска отключили для проведения профилактических работ.

Спойте и выиграйте сертификат на 300 тысяч на путешествие по России

Продолжается прием заявок на участие в первом народном песенном фестивале «Голос Удмуртии». Это масштабный конкурс, организованный компанией Centre digital & media и радио «Адам» при поддержке Правительства Удмуртской республики. Принять в нем участие может любой исполнитель старше 6 лет или песенный коллектив, в том числе и с авторской песней. Главное условие – композиция должна быть на русском или вашем родном языке. Цель конкурса – открыть новые таланты и дать им возможность заявить о себе на всю республику.

Чтобы подать заявку на участие в «Голосе Удмуртии», нужно заполнить форму на официальном сайте проекта и прикрепить к ней аудиозапись с вашим исполнением. Последний день приема заявок – 11 августа. Лучше выбрать для конкурса действительно яркую, классную, известную песню, которая зажжет публику. Если ваша заявка будет одобрена, вас пригласят на один из полуфиналов проекта, где вам предстоит выступить перед членами жюри «Голоса Удмуртии» и показать, на что вы способны.

Лучшие исполнители по итогам всех полуфиналов выйдут в финал проекта и выступят на гала-концерте 9 сентября – на Центральной площади Ижевска. Победители в восьми номинациях проекта получат ценные подарки, а обладатель гран-при – сертификат на 300 000 рублей на путешествие по России.

Участвуйте в конкурсе «Голос Удмуртии» и покажите, на что вы способны! Пойте, добивайтесь новых высот и меняйтесь к лучшему вместе с любимой республикой.

Сроки проведения конкурса: 02.07.22–09.09.22. Организаторы ООО «Медиагруппа Центр» совместно с АУ УР «Центр активных коммуникаций». Полная информация о проекте – в официальной группе радио «Адам» «ВКонтакте»: vk.com/radio_adam, на сайте golosudm.ru или по тел. (3412) 945-045.

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