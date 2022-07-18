Тина Космина из Ижевска стала дизайнером программы «Квартирный вопрос» на НТВ

Тина – практикующий дизайнер интерьера с 13-летним стажем работы. Фото: личный архив героини

Дизайнер из Ижевска Валентина (Тина) Космина, которая сейчас живет и работает в Москве, стала участницей программы «Квартирный вопрос» (0+) на телеканале «НТВ».

Тина – практикующий дизайнер интерьера с 13-летним стажем работы и декоратор. Помимо экономического образования, у нее два высших по специальностям «Дизайн среды» и «Проектирование зданий». Также она прошла стажировку по предметному дизайну в студии Imago Design в Италии.

Фото: личный архив героини

В рамках очередного выпуска передачи Тина занималась переделкой гостиной для семьи из трех человек – двух дочерей и их мамы Ольги. По словам девушки, задача оказалась не из легких.

«Я все думала, как я это сделаю. У меня волосы вставали дыбом, потому что я не знала, что буду делать с комнатой. Но постепенно все встало на свои места», – рассказала девушка.

В результате перед глазами героев выпуска предстала обновленная гостиная, приспособленная под сразу несколько сценариев жизни. В центре притяжения интерьера – столовая, однако, поскольку комната должна была выполнять несколько функций, необходимо было выделить пространство для сна и отдыха. Для этого здесь появилась ярко-красная перегородка, разделяющая столовую и приватную зону.

Скриншот с видео, YouTube/peredelkatv

Скриншот с видео, YouTube/peredelkatv

Фото: vk.com/peredelkatv

Фото: vk.com/peredelkatv

На небольшом пространстве уместились и шкафы, и удобный раскладной диван, и рабочее место с телевизором. используя перегородку, хозяева могут как разделить комнату на две части, так и объединить вновь. Гостиную и приватную зону объединяет идея легкости и непосредственности с чуть заметными нотками европейского шика.

Кроме того, Тина сама написала для гостиной картину.

«Ваш ремонт – это то, чего мне не хватало для начала новой жизни, для существенного толчка к действиям. Большая радость, что угадали с концепцией, – мне сестра присылала до ремонта фото гостиных именно с такими панелями на стенах – может быть, это сейчас самая модная тема, но нам очень комфортно и уютно именно с таким стилем. Для меня комната получилась идеальной – минимум и достаточность – все, что нужно для маленького женского пространства», – так отозвалась о переделке героиня программы Ольга.

Напомним, Тина Космина в рамках проекта «Интерьер для звезды» создавала дизайн загородного дома для резидента Comedy Club Ильи Соболева.

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