«Сохраняем разумную осторожность»: врач-инфекционист прокомментировал подъем заболеваемости ковидом в Удмуртии

Раньше жители Удмуртии обращались к врачу при первых симптомах ОРВИ, но теперь все чаще снова переносят болезнь на ногах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В последнее время жители Удмуртии начали забывать о коронавирусе, но недавно люди снова обратили внимание на статистику: она как будто бы растет. «Комсомолка» решила разобраться в ситуации вместе с экспертами Минздрава.

В УДМУРТИЮ СКАЧЕТ «КЕНТАВР»?

Точной информации о том, есть на территории Удмуртии новый штамм «Кентавр», пока нет. По последним данным, эпидемический процесс поддерживается, в основном, за счет штамма «Омикрон»

Заболеваемость ковидом в республике плавно снижалась с начала мая 2022 года. В июне за сутки регистрировалось не более 25 новых случаев. С конца июня по середину июля – уже менее 20-и в сутки. Однако затем произошел небольшой рост. На данный момент заболеваемость вернулась к показателям конца мая – 25-28 случаев.

График составлен по данным Минздрава Удмуртии Фото: Архив КП

Этот рост, как и в прошлые годы, может быть связан с возвращением людей из отпусков, а также с большим количеством массовых мероприятий.

Динамику ковида прокомментировала врач-инфекционист Республиканской клинической инфекционной больницы Наталья Ижболдина:

«Ситуация с ковидом прогнозируемая. Повышение заболеваемости незначительное, дополнительного ужесточения противоэпидемических мероприятий не проводится. Сохраняем разумную осторожность и настороженность. Больница поддерживает режим готовности к приему нуждающихся в госпитализации больных», – сказала она.

НУЛЕВАЯ СМЕРТНОСТЬ

У большинства заболевших ковид сейчас протекает легко. Согласно нашему опросу, многие люди снова перестали обращаться за медицинской помощью при «симптомах легкой простуды», перенося ее на ногах, таким образом, некоторая часть случаев ковида ускользает от внимания врачей.

График составлен по данным Минздрава Удмуртии Фото: Архив КП

С конца мая произошло заметное снижение числа госпитализированных, за сутки в ковид-центры в настоящее время отправляются в среднем менее 10 человек.

График составлен по данным Минздрава Удмуртии Фото: Архив КП

Регулярная смертность от коронавируса в Удмуртии отсутствует с начала июня, когда в сутки регистрировалось 1-2 летальных случая. С 22 июня по 21 июля летальных случаев не было вообще.

График составлен по данным Минздрава Удмуртии Фото: Архив КП

Если сравнить ситуацию с той, что складывалась год назад, когда в Удмуртии свирепствовал штамм «Дельта», мы увидим огромную разницу.

А ЧТО С ВАКЦИНАЦИЕЙ?

Прививочная кампания против ковида в Удмуртии продолжается. Обратиться за вакцинацией в Ижевске можно как в поликлинику по месту жительства, так и в дополнительный пункт по адресу пл. 50 лет Октября, 21. Напомним, с июня пункт работает по будням с 08:00 до 18:00 (с 13:00 до 13:30 перерыв).

Основной вакциной остается «Спутник V», завоз вакцины осуществляется по мере расходования. Ревакцинацию проводят его первым компонентом либо препаратом «Спутник Лайт» – в зависимости от индивидуальных показаний и наличия вакцин.

Вакцинация от ковида продолжается Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 21 июля 699 108 жителей региона получили прививку, из них 559 373 – второй компонент. 173 570 человек ревакцинированы.

Напомним, на середину мая коллективный иммунитет к коронавирусу в Удмуртии, по словам замминистра здравоохранения республики Марина Петренко, составлял менее 50%. Тем не менее, соблюдение масочного режима и прочих антиковидных мер жителями оставалось довольно условным. В начале июня в Удмуртии официально отменили правила, регулирующие масочный режим. При этом и. о. министра здравоохранения Удмуртии Наталья Якимова посоветовала «сохранять разумную приверженность маскам».

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