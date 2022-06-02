Жителей Удмуртии призвали «сохранять разумную приверженность маскам»

Минздрав Удмуртии призвал жителей «сохранять разумную приверженность маскам»

И.о. министра здравоохранения Удмуртии Наталья Якимова прокомментировала исключение из «антиковидного» распоряжения главы региона правил, регулирующих масочный режим. Она призвала жителей продолжать соблюдать меры предосторожности, подчеркнув, что вероятность прихода новой волны по-прежнему сохраняется.

«Я хочу призвать наших граждан заботиться о своей безопасности и сохранять разумную приверженность маскам. Необязательно носить их постоянно, но для людей старшего возраста, с хроническими заболеваниями, беременных женщин рекомендуется надевать маску в общественном транспорте, в поликлиниках, в местах, где есть большие скопления людей», — заявила Якимова (цитата по пресс-службе главы и правительства Удмуртии).

Напомним, несмотря на внесенные изменения, жителей и предпринимателей по-прежнему призывают соблюдать требования, установленные распоряжением Роспотребнадзора от 16 октября 2020 года, согласно которым граждане обязаны носить маски в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, на парковках и в лифтах.

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