Уроженка Сарапула участвует в конкурсе красоты «Мисс Россия – 2022»

Уроженка Удмуртии Валерия Беляева стала финалисткой всероссийского конкурса красоты «Мисс Россия – 2022». Фото: Наргиза Исамухамедова, vk.com/nargiza_ir

Уроженка Удмуртии Валерия Беляева стала финалисткой всероссийского конкурса красоты «Мисс Россия – 2022» (18+). Финал пройдет в Москве 25 июля.

Фото: Наргиза Исамухамедова, vk.com/nargiza_ir

Фото: vk.com/vaallerie

За корону поборются 25 красавиц со всей России. Оценивать участниц будет звездное жюри, в которое вошли дизайнер Игорь Чапурин, композитор Владимир Матецкий, певица и актриса Татьяна Котова, Мисс Вселенная – 2002 и телеведущая Оксана Федорова, продюсер и музыкант DJ Smash.

Валерии 22 года, она родилась и выросла в Сарапуле. Сейчас девушка живет в Санкт-Петербурге, занимается моделингом.

Фото: vk.com/vaallerie

«Жизненное кредо Валерии – непрерывное самосовершенствование. Помимо основной учебы в Высшей школе экономики, Лера изучает сферу здоровья в европейском университете долголетия и интересуется вопросами «зеленой» экономики, гендерного баланса и нового предпринимательства в России», – говорится на официальном сайте конкурса.

Как и с другими конкурсантками, с Валерией занимаются хореографы, преподаватели по дефиле и актерскому мастерству. Она участвует в фото- и видеосъемках и специальных мероприятиях от партнеров конкурса.

Фото: vk.com/vaallerie

«Я, как будущий нутрициолог, приятно удивлена предлагаемому рациону питания для девушек на конкурсе. Много свежих овощей, салатов, фруктов, постного белка и качественных углеводов. Такая система питания идеально поддерживает здоровые отношения с едой», – поделилась она

Фото: vk.com/vaallerie

Девушка отмечает, что, несмотря на дух соперничества, все участницы хорошо относятся друг к другу.

Справка КП

Конкурс красоты «Мисс Россия» проходит при поддержке Минкульта РФ. Участвовать в нем могут россиянки 18 лет и старше, прошедшие региональные отборы. Победительница национального конкурса представит нашу страну на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная»

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как «Лесные коты» из Ижевска за три дня обучают детей самостоятельности и преодолению трудностей

«Сохраняем разумную осторожность»: врач-инфекционист прокомментировал подъем заболеваемости ковидом в Удмуртии

Двор площадью с футбольное поле, вид на лес и ещё 3 причины купить квартиру в ЖК «РЕГАРД»