Известная исполнительница Светлана Сурганова выпустит песню, написанную участниками ижевского проекта «Учучуду»

Композиция «Лето» стала результатом совместной работы взрослых и детей, увлеченных музыкой. Фото: Катя Ангелова, vk.com/uchuchudu
Певица Светлана Сурганова (экс «Ночные снайперы», «Сурганова и оркестр») записала новую песню «Лето». Эта композиция является результатом совместного творчества Светланы и музыкального проекта «Учучуду», создателями которого являются жители Ижевска.
Музыкально-продюсерский проект «Учучуду» появился в 2016 году. Он ориентирован на подростков 12–18 лет, которым в течении недели выпадает возможность попробовать себя в роли музыкальных продюсеров.
Светлана Сурганова и Александр Смакотин. Фото: Катя Ангелова, vk.com/uchuchudu
Разработчик и сооснователь проекта«Учучуду» Александр Смакотин поделился подробностями рождения трека: «В мае мы работали в Санкт-Петербурге на площадке «ПушкинРядом». В рамках «Учучуду Music Weekend» – это еще один формат нашего проекта, рассчитанный на взрослых и детей и длящийся два дня мы записали совместную песню со Светланой Сургановой трек».
Светлана Сурганова на проекте «Учучуду». Фото: Катя Ангелова, vk.com/uchuchudu
Композиция «Лето» стала результатом совместной работы взрослых и детей, увлеченных музыкой. Тему для будущего трека предложила сама Светлана.
Участники «Учучуду Music Weekend» сочинили тексты будущей песни, Светлана их скомпилировала. Фото: Катя Ангелова, vk.com/uchuchudu.
Александр Смакотин рассказал, что участники «Учучуду Music Weekend» сочинили тексты будущей песни, Светлана их скомпилировала. Потом общими усилиями создали музыку, записали нужные инструменты. В записи также приняли участие музыканты из Ижевска. И в итоге Светлана Сурганова исполнила эту песню.
Трек «Лето» соединил в себе современные музыкальные тенденции, диско, дух советской эстрады. Эта композиция показала, что возрастные границы между условны, если речь идет о счастье и музыке.
Послушать ее можно здесь.
Сейчас презентацией сингла занимается студия «Союз». Совсем скоро эту песню можно будет услышать не только на интернет-площадках, но и на радиостанциях.
Обложка песни «Лето». Фото: vk.com/uchuchudu
Отметим, что обложка трека – это работа 13-летней участницы проекта «Учучуду Music Weekend» Арины Прохоровой. Светлана Сурганова лично ее выбрала.
Кстати, в августе в Ижевске пройдет еще одна смена проекта. Участникам выпадет возможность совместно создать композицию с профессиональным артистом. Гостем этой станет солистка группы «Мураками» Диляра Вагапова.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Студентка из Ижевска прошла в финал конкурса «Мисс Туризм России»
Как выглядят с высоты парки и скверы Ижевска. Часть 2
Уроженка Сарапула участвует в конкурсе красоты «Мисс Россия – 2022»