Известная исполнительница Светлана Сурганова выпустит песню, написанную участниками ижевского проекта «Учучуду»

Композиция «Лето» стала результатом совместной работы взрослых и детей, увлеченных музыкой. Фото: Катя Ангелова, vk.com/uchuchudu

Певица Светлана Сурганова (экс «Ночные снайперы», «Сурганова и оркестр») записала новую песню «Лето». Эта композиция является результатом совместного творчества Светланы и музыкального проекта «Учучуду», создателями которого являются жители Ижевска.

Музыкально-продюсерский проект «Учучуду» появился в 2016 году. Он ориентирован на подростков 12–18 лет, которым в течении недели выпадает возможность попробовать себя в роли музыкальных продюсеров.

Светлана Сурганова и Александр Смакотин. Фото: Катя Ангелова, vk.com/uchuchudu

Разработчик и сооснователь проекта«Учучуду» Александр Смакотин поделился подробностями рождения трека: «В мае мы работали в Санкт-Петербурге на площадке «ПушкинРядом». В рамках «Учучуду Music Weekend» – это еще один формат нашего проекта, рассчитанный на взрослых и детей и длящийся два дня мы записали совместную песню со Светланой Сургановой трек».

Светлана Сурганова на проекте «Учучуду». Фото: Катя Ангелова, vk.com/uchuchudu

Композиция «Лето» стала результатом совместной работы взрослых и детей, увлеченных музыкой. Тему для будущего трека предложила сама Светлана.

Участники «Учучуду Music Weekend» сочинили тексты будущей песни, Светлана их скомпилировала. Фото: Катя Ангелова, vk.com/uchuchudu.

Александр Смакотин рассказал, что участники «Учучуду Music Weekend» сочинили тексты будущей песни, Светлана их скомпилировала. Потом общими усилиями создали музыку, записали нужные инструменты. В записи также приняли участие музыканты из Ижевска. И в итоге Светлана Сурганова исполнила эту песню.

Трек «Лето» соединил в себе современные музыкальные тенденции, диско, дух советской эстрады. Эта композиция показала, что возрастные границы между условны, если речь идет о счастье и музыке.

Послушать ее можно здесь.

Сейчас презентацией сингла занимается студия «Союз». Совсем скоро эту песню можно будет услышать не только на интернет-площадках, но и на радиостанциях.

Обложка песни «Лето». Фото: vk.com/uchuchudu

Отметим, что обложка трека – это работа 13-летней участницы проекта «Учучуду Music Weekend» Арины Прохоровой. Светлана Сурганова лично ее выбрала.

Кстати, в августе в Ижевске пройдет еще одна смена проекта. Участникам выпадет возможность совместно создать композицию с профессиональным артистом. Гостем этой станет солистка группы «Мураками» Диляра Вагапова.

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