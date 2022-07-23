Как знаменитости из Удмуртии проводят свой летний отпуск

Алина Загитова провела свой отпуск в нескольких странах. Фото: телеграмм-канал фигуристки

Второй месяц лета уже подходит к концу. Кто-то еще в предвкушении долгожданных выходных работать и мечтает, а кто-то уже успел вернутся из теплых краев с прекрасным загаром.

Известные люди Удмуртии активно делятся фотографиями с отдыха со своими подписчиками. Они рассказали о том, как провели эти волшебные дни.

Алина Загитова устроила себе отличный отдых в нескольких странах

Знаменитая фигуристка, Олимпийская чемпионка и уроженка Ижевска Алина Загитова отправилась на отдых еще в мае. Фигуристка провела свои выходные на Мальдивах, в Японии, также успела покататься на яхте в Дубае. Своими приключениями она делилась в своем телеграм-канале.

Фигуристка отправилась на отдых еще в мае. Фото: социальные сети Алины Загитовой

«Мне кажется, что у отпуска вдали от дома своя особая атмосфера. Я как будто отключаюсь от всего мира и наслаждаюсь этим моментом долгожданного отдыха! Ничего не напоминает о том, что в Москве ждут какие-то дела», – делится Алина своими ощущениями в постах.

Татьяна Равилова (Рави Равилова) вместе с семьей отправилась на поиски вдохновения

Поэтесса из Удмуртии Татьяна Равилова устроила семейный отпуск. Все вместе они посетили Белграде (Сербия), Тиват (Черногория) и Сочи. Информацией об этом она поделилась в своих социальных сетях. В поездке Рави искала вдохновение. После успешного отпуска она провела в Ижевске творческий вечер совместно с Симфоническим оркестром Удмуртии.

Татьяна Равилова выбрала для своего отпуска несколько городов. Фото: социальные сети Татьяны Равиловой

По словам Татьяны, это был последний открытый концерт в этом году. Сейчас она планирует погрузиться в на студийную работу вместе со своей командой.

«Ижевск! Спасибо тебе за этот вечер. Город, в котором родился и развился проект «Рави пишет». Город, в котором нас услышали и полюбили. Город, в котором мы создавали удивительные концерты и смело шли на эксперименты» – благодарит зрителей Татьяна в своих соцсетях после выступления.

Рита Керн отправилась на отдых в Италию

Рита Керн выбрала Италию для своего отдыха. Фото: социальные сети Риты Керн

Модель и бывшая участница «Дома-2» не теряет времени даром. Она успела начала свое лето в Италии, чем с радостью поделилась со своими подписчиками в своих социальных сетях.

Она выбрала Палермо. Фото: социальные сети Риты Керн

«Очень понравился Палермо, после того как я узнала город лучше. Очень колоритный, свободный, страстный», – восхищается Рита.

Одинокий отпуск Дмитрия Пермякова в Сочи

Певец, участник шоу «Голос» и «Песни на ТНТ» недавно выпустил свой новый музыкальный альбом. После плодотворной работы музыкант отправился на отдых в Сочи. В своих соцсетях Дмитрий поделился фотографиями отдыха из Сочи.

Дмитрий Пермяков отдал свое предпочтение городу Сочи. Фото: социальные сети Дмитрия Пермякова

«Обожаю Сочи, особенно приезжать сюда один. Тут одиночество втройне комфортно. Я люблю отдыхать один. А вы?» – поделился с поклонниками Дмитрий.

Rauf & Faik (Рауф и Фаик Мирзаевы) отметили праздник Курбан-байрам в Медине

Ребята из музыкальной группы Rauf & Faik отправились в Медину. Фото: социальные сети артистов

Ребята из музыкальной группы Rauf & Faik отправились в Медину (Саудовская Аравия), где отпраздновали Курбан-байрама. Они также не забыли поделиться своими яркими фотографиями со своими подписчиками и поздравить их с праздником.

«Медина… Спокойствие и Умиротворение…» – написал Фаик в своих соцсетях.

Ирина Саилана (mama_maugli) проводит лето в Удмуртии вместе с родными

Мама-блогер, известная своей интернациональной семьей, постами о жизни в Индонезии и продвижением этнических традиций, проводит лето в родной республике вместе с родными и близкими. Об этом она пишет в своих социальных сетях.

Ирина Саилана открыла арбузный сезон вместе с родными. Фото: социальные сети Ирины

«Арбузный сезон открыли уже?! У нас в июне привозят самые вкусные узбекские, потом начнётся Краснодар и уже как повезет со вкусом и спелостью. В Индонезии тоже раз на раз не приходится, хоть и жарко там, но иногда на вкус как картошка», – пишет Ирина

Любовь Дресвянникова проводит небольшие каникулы в Эмиратах

Людмила Дресвянникова выбрала для своего отдыха Объединенные Арабские Эмираты. Фото: социальные сети Людмилы Дресвянниковой

Основательница школы танцев, участника шоу “Танцы” на ТНТ отправилась на отдых в Объединенных Арабских Эмиратах После отпуска она вернулась к работе в студии. В соцсетях она поделилась красивыми фотографиями с отдыха.

Она поделилась красивыми фотографиями с отпуска. Фото: Людмила Дресвянникова

«Задумалась после того, как у меня спросили где лучше в Эмиратах или в Ижевске, а я ещё ответила так с намеком на то, что в Эмиратах мне «горько»…» – делится своими мыслями Любовь.

«Комсомолка» желает отличного и яркого отпуска всем, кто собирается на отдых или еще отдыхает, и предлагает делиться своими впечатлениями и эмоциями с отдыха тем, кто уже вернулся.

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