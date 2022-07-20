В Удмуртии экс-полицейский пытался купить у бывшего коллеги информацию об умерших лицах

Мужчина ранее и сам работал в полиции и продавал данные об умерших ритуальным агентствам Фото: Архив КП

В Завьялово задержан 39-летний житель Ижевска, подозреваемый в попытке дачи взятки полицейскому (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

По данным следствия, мужчина ранее и сам работал в полиции, однако был привлечен к уголовной ответственности за продажу сведений об умерших лицах сотрудникам ритуальных агентств. После увольнения он устроился в такое агентство водителем-экспедитором.

Днем 15 июля мужчина приехал в Завьялово с целью дать полицейскому взятку в размере 15 тысяч рублей за предоставление служебной информации об умерших гражданах. Однако служитель закона от взятки отказался.

«При попытке передачи денег подозреваемый был задержан», - говорится в сообщении.

В рамках расследования осмотрено место происшествия, допрашиваются свидетели. В ближайшее время задержанному предъявят обвинение и изберут ему меру пресечения.

Как сообщили «КП-Ижевск» в пресс-службе МВД по Удмуртии, данный факт был выявлен сотрудниками ОРЧ собственной безопасности ведомства. Сотрудник был уволен из органов внутренних дел в марте 2019 года по отрицательным мотивам.

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