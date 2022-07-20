Еще 68 домов в Ижевске временно останутся без горячей воды

68 домов на трех улицах в микрорайоне Буммаш временно останутся без горячей воды Фото: Амир Закиров

Сегодня, 20 июля, в Ижевске стартует 21-й этап гидравлических испытаний теплосетей. Как сообщает пресс-служба Удмуртского филиала ПАО «Т Плюс», 68 домов на трех улицах в микрорайонах Буммаша временно останутся без горячей воды.

Изначально 21-й этап испытаний должен был начаться 26 июля, однако по техническим причинам очередность проведения 20 и 21 этапов поменяли местами. С полным графиком планового поэтапного отключения горячей воды в Ижевске можно ознакомиться в нашем материале.

С июля по 3 августа планово прекратится нагрев воды по следующим адресам:

- 10 лет Октября 67, 87, 99;

- Буммашевская 2, 2а, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 14, 16а, 25, 25а, 32, 32а, 34, 34а, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 50, 58, 58а, 60, 60а, 62, 64, 66, 66а, 70, 72, 74, 76, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 92б, 94, 96, 96с;

- Дзержинского 18, 18а, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 32а, 36.

«В процессе гидравлических испытаний возможен выход воды, образование промоин и провалов», - напомнили в пресс-службе ПАО «Т Плюс».

Жителей просят соблюдать правила безопасности: не находиться вблизи теплотрасс и люков тепловых камер, не парковать там автомобили, не заходить за ограждения и предупреждающие знаки и не подходить близко к местам выполнения работ.

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