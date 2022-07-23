Гороскоп на неделю с 24 по 30 июля: за Девами будут следить, Козероги рискуют оказаться в полиции, а Рыбы будут все терять

Гороскоп на неделю для всех знаков зодиака. Фото: архив

ОВЕН

Неделя будет богатой на события. Вас будут приглашать в гости, в поездку, на пикник и даже на стройку.

ТЕЛЕЦ

Неделя будет наполнена переживаниями за домашнего питомца. Неожиданная болезнь зверька может сильно выбить вас из колеи. Будьте внимательны к своему любимцу на этой неделе.

БЛИЗНЕЦЫ

На этой неделе вам следует больше отдыхать и меньше работать. Ваш организм вам уже кричит об усталости и нехватке положительных эмоций.

РАК

Вам следует поберечь свое сердце на этой неделе. Кто-то хочет завладеть им любой ценой. Он уже совсем близко.

ЛЕВ

Эта неделя раскроет немало секретов,которые очень вас удивят и даже шокируют. Приготовьтесь, будет непросто.

ДЕВА

Вы на этой неделе будете королями флирта. Все будут сходить по вам с ума, а кто-то даже начнет следить за вами. Не спешите бежать в полицию, вдруг это ваша судьба.

ВЕСЫ

Эта неделя отлично подойдет для дальней поездки всей семьей. Вы не только весело проведете время, но и узнаете друг друга лучше.

СКОРПИОН

На этой неделе кто-то захочет воспользоваться вашей добротой. Будьте внимательны, это может очень вас расстроить.

СТРЕЛЕЦ

Неделя приятных открытий ждет вас на этой неделе. Это может быть как очень красивое места, так и человек, которого вы очень давно знаете, но он сможет вас поразить.

КОЗЕРОГ

На этой неделе вам следует избегать конфликтов и драк. Иначе, вы рискуете оказаться в полиции.

ВОДОЛЕЙ

Музыка, танцы, любимые люди вокруг- все это ожидает вас на грядущей неделе. Готовьте свои лучшие наряды!

РЫБЫ

На этой неделе, вы то и дело будете что-то терять и находить. Главное во всей этой суматохе не потерять себя.

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