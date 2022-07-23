Гороскоп на неделю с 24 по 30 июля: за Девами будут следить, Козероги рискуют оказаться в полиции, а Рыбы будут все терять

Гороскоп на неделю для всех знаков зодиака. Фото: архив
ОВЕН
Неделя будет богатой на события. Вас будут приглашать в гости, в поездку, на пикник и даже на стройку.
ТЕЛЕЦ
Неделя будет наполнена переживаниями за домашнего питомца. Неожиданная болезнь зверька может сильно выбить вас из колеи. Будьте внимательны к своему любимцу на этой неделе.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вам следует больше отдыхать и меньше работать. Ваш организм вам уже кричит об усталости и нехватке положительных эмоций.
РАК
Вам следует поберечь свое сердце на этой неделе. Кто-то хочет завладеть им любой ценой. Он уже совсем близко.
ЛЕВ
Эта неделя раскроет немало секретов,которые очень вас удивят и даже шокируют. Приготовьтесь, будет непросто.
ДЕВА
Вы на этой неделе будете королями флирта. Все будут сходить по вам с ума, а кто-то даже начнет следить за вами. Не спешите бежать в полицию, вдруг это ваша судьба.
ВЕСЫ
Эта неделя отлично подойдет для дальней поездки всей семьей. Вы не только весело проведете время, но и узнаете друг друга лучше.
СКОРПИОН
На этой неделе кто-то захочет воспользоваться вашей добротой. Будьте внимательны, это может очень вас расстроить.
СТРЕЛЕЦ
Неделя приятных открытий ждет вас на этой неделе. Это может быть как очень красивое места, так и человек, которого вы очень давно знаете, но он сможет вас поразить.
КОЗЕРОГ
На этой неделе вам следует избегать конфликтов и драк. Иначе, вы рискуете оказаться в полиции.
ВОДОЛЕЙ
Музыка, танцы, любимые люди вокруг- все это ожидает вас на грядущей неделе. Готовьте свои лучшие наряды!
РЫБЫ
На этой неделе, вы то и дело будете что-то терять и находить. Главное во всей этой суматохе не потерять себя.
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