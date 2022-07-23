Девушка чуть не утонула на пляже в Глазове 22 июля

Это уже второй случай спасения пьяного в Глазове на пляже за неделю. Фото: архив

22 июля 2022 года на пляже в Глазове чуть не произошла еще одна трагедия.

Около 12 часов на пляж вышла девушка лет 25-ти и пошла поплавать. Об этом сообщает пресс-служба ОСВОД по Удмуртии.

Девушка проплыла несколько метров и тут ее понесло течение. В момент купания, она была в нетрезвом состоянии, что стало причиной нехватки сил, чтобы сопротивляться течению. Вода унесла ее за границы пляжа. Девушка начала захлебываться.

Ближе всех к тонущей оказался волонтер ОСВОД Удмуртии Антон Кузьмин. Он бросился спасать беднягу и вытащил ее на берег.

Девушка отказалась от услуг скорой помощи, забрала одежду и ушла.

Это уже второй случай спасения пьяного в Глазове на пляже за неделю.

20 июля 2022 года около 19 часов, нетрезвый мужчина лет 30-40 решил доплыть до буйков, но неудачно. Он запутался в канатике, связующем поплавки и начал захлебываться. На помощь устремились, заметившие это, осводовцы. Кроме того, помогал распутывать мужчину проплывающий неподалеку отдыхающий. Спасенного доставили на берег и покинул пляж после вызова полиции.

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