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Происшествия25 июля 2022 11:28

Убийства авторитетов, криминальные войны и закопанные в лесу тела: откровения следователя из Ижевска о работе в 90-е

Следователь из Ижевска о работе в 90-е: «Могли и посреди улицы человека застрелить»
Анастасия Захарова
«А где не стоило ходить по ночам в 90-е?» – «Нигде не стоило ходить по ночам в 90-е»

«А где не стоило ходить по ночам в 90-е?» – «Нигде не стоило ходить по ночам в 90-е»

Фото: Амир Закиров

25 июля отмечается День сотрудника органов следствия России. Они выполняют очень важную работу – делают наше общество безопаснее. Но если сейчас мы живем в относительно спокойные времена, то в 90-е было сложно. Откровениями о работе правоохранителей в тот период поделился руководитель одного из ведущих подразделений удмуртского Следкома Андрей Чирков. Он начинал свою работу в прокуратуре Индустриального района (Следственного комитета тогда еще не было). Поскольку разговор получился захватывающим и интересным, мы публикуем рассказ нашего героя от первого лица – с минимальной редактурой.

Досье

Андрей Чирков, следователь по особо важным делам. Фото: пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии

Андрей Чирков, следователь по особо важным делам. Фото: пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии

Имя: Андрей Чирков

Возраст: 48 лет

Должность: руководитель 1-го отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии

Образование: юридический факультет УдГУ

Семейное положение: гражданский брак, есть ребенок

Хобби: катается на велосипеде

О криминальной обстановке в 90-е

90-е запомнились не «заказухой» (заказными убийствами. – Прим. ред.), а количеством дел. Такой конвейер был… Каждую неделю в районе случались убийства. Помните, наверное, разруха какая была. То есть народ безбожно пил, и пил что попало. И огнестрелы были.

Бывало такое, что, когда дежуришь, работаешь с одним делом, и тут уже с новым звонят. Как-то было четыре дела подряд: следом за нами спецмашина из морга ездила. Сейчас, конечно, такого нет. Например, в 2009 году, когда я работал в Октябрьском районе, у нас за год было всего два убийства.

О работе без технических новинок

Раньше мы были привязаны к стационарному телефону. Сидишь на работе, вечером звонишь в дежурку в полицию: «Через 40 минут буду дома, звоните на домашний». Дома звонишь снова туда, спрашиваешь, все ли нормально. Предупреждаешь, что отлучишься в магазин на полчаса. Возвращаешься – уже уазик перед дверью стоит.

Экспертиз не было, кроме дактилоскопии и биологии. Возможность геномной идентификации (доказательства на основе ДНК. – Прим. ред.) уже тогда существовала, просто дорого стоила. Много ответственности было на оперативниках. Как только что-то происходило – опера тут же разбегались по району. Общаться больше приходилось – слышали или не слышали, видели ли. Доказывали на свидетельских показаниях в основном.

Сейчас в арсенале следователей куча технических новшеств – и геномная экспертиза, и техническая. А сколько всего можно узнать благодаря смартфону!

Сейчас в арсенале следователей куча технических новшеств – и геномная экспертиза, и техническая. А сколько всего можно узнать благодаря смартфону!

Фото: Амир Закиров

Но сейчас сложнее. Тогда не было такого количества бумажной работы. Нынче, чтобы человека арестовать, нужно толстый том материалов подготовить. А раньше просто с «жуликом» к прокурору приходили, он ставил печать на один лист бумаги, и все. Печатали на машинках – у меня с тех пор осталась привычка колотить по клавишам.

О нераскрытых делах 90-х

Сейчас у нас раскрываемость убийств меньше 96 % не бывает. В 90-е десятками приостанавливали, сейчас потихонечку пытаются раскрыть.

Одно из дел 90-х – о девушке, которая села в машину к незнакомцу, а потом ее нашли мертвой в лесу. Что тогда произошло, до сих пор неизвестно

Одно из дел 90-х – о девушке, которая села в машину к незнакомцу, а потом ее нашли мертвой в лесу. Что тогда произошло, до сих пор неизвестно

Фото: Амир Закиров

Помню, в 1996 году на площади девчонка молодая, может даже несовершеннолетняя, села в машину. Это подружки видели. А на следующий день ее тело нашли в лесу на Сельхозвыставке на пеньке, с отрубленной головой. Так и не раскрыли тогда. Мне это запомнилось: нехарактерная вещь – молодая девочка с отрубленной головой, на пне, как будто казнили. За что, как? Хочу узнать, не расследовали ли сейчас, но руки не доходят.

Об убийствах среди бела дня

Раньше и посреди улицы могли человека застрелить. Это была эпоха криминальных войн, и в нулевых еще были отголоски.

В 90-е могли среди бела дня застрелить человека. Были и невинные жертвы

В 90-е могли среди бела дня застрелить человека. Были и невинные жертвы

Фото: Амир Закиров

В 2003 году я работал в Индустриальном районе заместителем прокурора, курировал следствие. У нас пришло сообщение: около столовой Медакадемии стоит открытая машина, «десятка» (хорошей считалась), на капоте несколько сотовых телефонов звонят беспрестанно. Приехали, рядом нашли труп. Огнестрел. Оказался известный криминальный авторитет. Вышел, видимо, на разборки, и был застрелен... Ни свидетелей, ничего.

Этот авторитет считался «серым кардиналом» преступного мира. Тихий-тихий, был композитором, писал песни даже для известных певцов. Творческий бандит, его 90 % знакомых знали именно как композитора. Но фактически он контролировал воровской общак. Версий много; по-моему, так и не нашли.

Об Индустриальном районе 90-х

Индустриальный район – это Буммаш, общежития. Раньше это был хороший рабочий район, а в 90-е зарплату не платили, безработица, и место постепенно стало неблагополучным.

В некоторых домах постоянно что-то случалось – их все следователи знали. В Октябрьском районе, я помню, это были дома за магазином «Север», на Коммунаров, малосемейки. Общежития называли «кошкин дом», потому что народу полно там. Наркомания, алкоголизм и прочие «прелести».

В Индустриальном тоже были неблагополучные малосемейки – около управления наркоконтроля МВД. А еще там был лес, где сейчас улицу Кунгурцева построили. Раньше, когда местные алкоголики кого-то убивали, они трупы на саночках через дорогу в этот лес везли и закапывали. В этом же Индустриальном районе был частный сектор 9 Января – 10 лет Октября. Там тоже покойников хоронили.

Лес, где раньше постоянно хоронили жертв бытовых убийств, теперь стал престижным районом

Лес, где раньше постоянно хоронили жертв бытовых убийств, теперь стал престижным районом

Фото: Архив КП

Однажды нашли в лесу на Воткинском шоссе мертвую женщину. Рядом – повестка в суд на имя местного алкоголика. Причина смерти непонятна, нужно дождаться вскрытия. Опера его вместе с товарищем задержали. Они клялись, что не убивали, мол, просто выпили, потом по обоюдному согласию занялись любовью, и она в этот момент умерла. Вскрытие показало: действительно, смерть наступила от алкогольной интоксикации. Они следователям тогда чуть ли руки не целовали!

О молодежных группировках

В 90-е были банды, они произошли из молодежных группировок: болотовские, металлурговские, вокзальские.... Чисто подростковая хулиганская тема. Скажем так: взрослые уголовники брали под свое крыло молодежь и наставляли на свой путь. Последние как бы отголоски войн были еще в 2005–2007 годах. Помню события на трамвайном кольце в Металлурге. Там болотовский авторитет по кличке Ватман отъезжал от кинотеатра «Аврора» на «Мерседесе». К нему подбежали металлурговские киллеры, выстрелили сквозь стекла, прыгнули в «четырнадцатую» и уехали. Потом автомобиль нашли сожженным в гаражном кооперативе. Исполнитель, по имеющейся информации, позже тоже был убит.

На Ватмана за пару лет до этого уже было покушение: делили сферу влияния – контроль над проституцией, наркотиками и криминальным бизнесом. Ватман жил в доме в центре, где был магазин «Чулок». И киллер стрелял с чердака, но ошибся окном, и случайно убил не того человека. Пострадал совершенно неповинный инженер. В итоге Ватмана добили в 2005-м.

Об отношениях следователя и осужденных

В Сарапуле есть пятая колония. Там отбывает наказание преступный авторитет, с которым мой коллега работал. Осужденный шустрый, устроился экскурсоводом в музей в колонии. Однажды приезжали туда по работе с этим коллегой, руководителем отдела криминалистики. Заходим в музей, и тут бежит навстречу этот авторитет чуть ли не обниматься: «Это же мой следователь! Это же мой следователь!» Они, видимо, ностальгируют…

О нелепых преступлениях

Мое первое дело было простое очень. Два сотрудника СИЗО после работы пошли в Восточный поселок к подруге. Перепили, у одного перемкнуло в голове: избил, изнасиловал эту даму. Сбежал, и… уронил служебное удостоверение. Оно прямо у кровати лежало – можно ничего не доказывать.

Многие преступления совершались на почве алкоголя. Преступники в таких ситуациях обычно неосторожны, и дела раскрываются легко

Многие преступления совершались на почве алкоголя. Преступники в таких ситуациях обычно неосторожны, и дела раскрываются легко

Фото: Амир Закиров

Было и глупое преступление. Сидели в общежитии, пили два мужика. Один – безногий инвалид. У него был кот, которого тот очень любил. Поссорились, и собутыльник в ходе ссоры кота в окно выбросил. Инвалид нож со стола взял и сразу зарезал.

А через минуту кот вернулся. Животное не пострадало, а человека нет.

О неловких ситуациях

Раскрывали убийство 90-х в 2001-м. Член ОПГ (организованной преступной группы. – Прим. ред.) дал показания, что один из криминальных авторитетов убил владельца автосервиса. Тот за «крышу» платить не захотел.

Нам показали примерное место – в лесу, недалеко от лагеря «Дзержинец». Мы знали расклад дела, но нужно было найти тело. Несколько раз выезжали зимой, копали постоянно. В криминальных кругах были в курсе, что мы ищем труп.

У поворота на «Дзержинец» – АЗС. А в тупичке стояла белая машина. Со мной – только опер с лопатой. «Да это же точно нас пасут! А я даже без оружия», – распереживался опер.

Связи не было. Тихо выехали, вызвали подмогу. Приехала «буханка» на полном ходу. Врубили фары, стволы наперевес, собираемся брать бандитов. Подходим к машине… а там парочка уединилась.

Дело в итоге раскрыли и доказали.

О серийных убийствах

Жил один коммерсант, занимался грузоперевозками. У них была с бизнес-партнером в Воткинске база, и он его застрелил в 2003 году. Не могу понять, как тогда не раскрыли: там все было очевидно.

Потом он стал искать людей, о которых никто не побеспокоится: безработные, без родственников и чтобы были права на вождение большегрузов. Давал им задания по перевозкам, просил оформить машину в кредит на себя… Предлагал отметить сделку. Работягу доводили до определенного состояния и убивали. И все искали жертву как преступника. Машину и товар продавали. Труп сжигали в технической печи – он ее даже расширил для удобства. Со временем нашел подельника: тот просто убивал дальнобойщиков на дорогах, а прибыль от продажи товаров и большегрузов делили. Так тянулось до 2011 года – мы доказали десять убийств.

Один из Воткинских предпринимателей стал серийным убийцей дальнобойщиков

Один из Воткинских предпринимателей стал серийным убийцей дальнобойщиков

Фото: Архив КП

Прокололись случайно: напарник позвонил с тайной симки своей подруге.

Доказательств не было на предпринимателя, но было понятно, что он причастен. Его отпустили домой и вызвали повесткой на допрос. По дороге он на своей машине завернул под автобус и погиб, а его подельник покончил с собой в СИЗО.

О смысле в своей работе

Сам себя спрашиваю, зачем я с этим работаю. Бывало, приходилось не спать сутки-двое. Скажу банальную вещь: я чувствую, что чем-то нужным занимаюсь. Если отбросить вопросы стабильности, финансового вознаграждения, я чувствую удовлетворение, что изолировал действительно опасного человека от общества. Особенно если это всякого рода психопаты и серийники. И понимаю, что, может, чью-то жизнь спас.

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