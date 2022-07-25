Убийства авторитетов, криминальные войны и закопанные в лесу тела: откровения следователя из Ижевска о работе в 90-е

«А где не стоило ходить по ночам в 90-е?» – «Нигде не стоило ходить по ночам в 90-е» Фото: Амир Закиров

25 июля отмечается День сотрудника органов следствия России. Они выполняют очень важную работу – делают наше общество безопаснее. Но если сейчас мы живем в относительно спокойные времена, то в 90-е было сложно. Откровениями о работе правоохранителей в тот период поделился руководитель одного из ведущих подразделений удмуртского Следкома Андрей Чирков. Он начинал свою работу в прокуратуре Индустриального района (Следственного комитета тогда еще не было). Поскольку разговор получился захватывающим и интересным, мы публикуем рассказ нашего героя от первого лица – с минимальной редактурой.

Досье

Андрей Чирков, следователь по особо важным делам. Фото: пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии

Имя: Андрей Чирков

Возраст: 48 лет

Должность: руководитель 1-го отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии

Образование: юридический факультет УдГУ

Семейное положение: гражданский брак, есть ребенок

Хобби: катается на велосипеде

О криминальной обстановке в 90-е

90-е запомнились не «заказухой» (заказными убийствами. – Прим. ред.), а количеством дел. Такой конвейер был… Каждую неделю в районе случались убийства. Помните, наверное, разруха какая была. То есть народ безбожно пил, и пил что попало. И огнестрелы были.

Бывало такое, что, когда дежуришь, работаешь с одним делом, и тут уже с новым звонят. Как-то было четыре дела подряд: следом за нами спецмашина из морга ездила. Сейчас, конечно, такого нет. Например, в 2009 году, когда я работал в Октябрьском районе, у нас за год было всего два убийства.

О работе без технических новинок

Раньше мы были привязаны к стационарному телефону. Сидишь на работе, вечером звонишь в дежурку в полицию: «Через 40 минут буду дома, звоните на домашний». Дома звонишь снова туда, спрашиваешь, все ли нормально. Предупреждаешь, что отлучишься в магазин на полчаса. Возвращаешься – уже уазик перед дверью стоит.

Экспертиз не было, кроме дактилоскопии и биологии. Возможность геномной идентификации (доказательства на основе ДНК. – Прим. ред.) уже тогда существовала, просто дорого стоила. Много ответственности было на оперативниках. Как только что-то происходило – опера тут же разбегались по району. Общаться больше приходилось – слышали или не слышали, видели ли. Доказывали на свидетельских показаниях в основном.

Сейчас в арсенале следователей куча технических новшеств – и геномная экспертиза, и техническая. А сколько всего можно узнать благодаря смартфону! Фото: Амир Закиров

Но сейчас сложнее. Тогда не было такого количества бумажной работы. Нынче, чтобы человека арестовать, нужно толстый том материалов подготовить. А раньше просто с «жуликом» к прокурору приходили, он ставил печать на один лист бумаги, и все. Печатали на машинках – у меня с тех пор осталась привычка колотить по клавишам.

О нераскрытых делах 90-х

Сейчас у нас раскрываемость убийств меньше 96 % не бывает. В 90-е десятками приостанавливали, сейчас потихонечку пытаются раскрыть.

Одно из дел 90-х – о девушке, которая села в машину к незнакомцу, а потом ее нашли мертвой в лесу. Что тогда произошло, до сих пор неизвестно Фото: Амир Закиров

Помню, в 1996 году на площади девчонка молодая, может даже несовершеннолетняя, села в машину. Это подружки видели. А на следующий день ее тело нашли в лесу на Сельхозвыставке на пеньке, с отрубленной головой. Так и не раскрыли тогда. Мне это запомнилось: нехарактерная вещь – молодая девочка с отрубленной головой, на пне, как будто казнили. За что, как? Хочу узнать, не расследовали ли сейчас, но руки не доходят.

Об убийствах среди бела дня

Раньше и посреди улицы могли человека застрелить. Это была эпоха криминальных войн, и в нулевых еще были отголоски.

В 90-е могли среди бела дня застрелить человека. Были и невинные жертвы Фото: Амир Закиров

В 2003 году я работал в Индустриальном районе заместителем прокурора, курировал следствие. У нас пришло сообщение: около столовой Медакадемии стоит открытая машина, «десятка» (хорошей считалась), на капоте несколько сотовых телефонов звонят беспрестанно. Приехали, рядом нашли труп. Огнестрел. Оказался известный криминальный авторитет. Вышел, видимо, на разборки, и был застрелен... Ни свидетелей, ничего.

Этот авторитет считался «серым кардиналом» преступного мира. Тихий-тихий, был композитором, писал песни даже для известных певцов. Творческий бандит, его 90 % знакомых знали именно как композитора. Но фактически он контролировал воровской общак. Версий много; по-моему, так и не нашли.

Об Индустриальном районе 90-х

Индустриальный район – это Буммаш, общежития. Раньше это был хороший рабочий район, а в 90-е зарплату не платили, безработица, и место постепенно стало неблагополучным.

В некоторых домах постоянно что-то случалось – их все следователи знали. В Октябрьском районе, я помню, это были дома за магазином «Север», на Коммунаров, малосемейки. Общежития называли «кошкин дом», потому что народу полно там. Наркомания, алкоголизм и прочие «прелести».

В Индустриальном тоже были неблагополучные малосемейки – около управления наркоконтроля МВД. А еще там был лес, где сейчас улицу Кунгурцева построили. Раньше, когда местные алкоголики кого-то убивали, они трупы на саночках через дорогу в этот лес везли и закапывали. В этом же Индустриальном районе был частный сектор 9 Января – 10 лет Октября. Там тоже покойников хоронили.

Лес, где раньше постоянно хоронили жертв бытовых убийств, теперь стал престижным районом Фото: Архив КП

Однажды нашли в лесу на Воткинском шоссе мертвую женщину. Рядом – повестка в суд на имя местного алкоголика. Причина смерти непонятна, нужно дождаться вскрытия. Опера его вместе с товарищем задержали. Они клялись, что не убивали, мол, просто выпили, потом по обоюдному согласию занялись любовью, и она в этот момент умерла. Вскрытие показало: действительно, смерть наступила от алкогольной интоксикации. Они следователям тогда чуть ли руки не целовали!

О молодежных группировках

В 90-е были банды, они произошли из молодежных группировок: болотовские, металлурговские, вокзальские.... Чисто подростковая хулиганская тема. Скажем так: взрослые уголовники брали под свое крыло молодежь и наставляли на свой путь. Последние как бы отголоски войн были еще в 2005–2007 годах. Помню события на трамвайном кольце в Металлурге. Там болотовский авторитет по кличке Ватман отъезжал от кинотеатра «Аврора» на «Мерседесе». К нему подбежали металлурговские киллеры, выстрелили сквозь стекла, прыгнули в «четырнадцатую» и уехали. Потом автомобиль нашли сожженным в гаражном кооперативе. Исполнитель, по имеющейся информации, позже тоже был убит.

На Ватмана за пару лет до этого уже было покушение: делили сферу влияния – контроль над проституцией, наркотиками и криминальным бизнесом. Ватман жил в доме в центре, где был магазин «Чулок». И киллер стрелял с чердака, но ошибся окном, и случайно убил не того человека. Пострадал совершенно неповинный инженер. В итоге Ватмана добили в 2005-м.

Об отношениях следователя и осужденных

В Сарапуле есть пятая колония. Там отбывает наказание преступный авторитет, с которым мой коллега работал. Осужденный шустрый, устроился экскурсоводом в музей в колонии. Однажды приезжали туда по работе с этим коллегой, руководителем отдела криминалистики. Заходим в музей, и тут бежит навстречу этот авторитет чуть ли не обниматься: «Это же мой следователь! Это же мой следователь!» Они, видимо, ностальгируют…

О нелепых преступлениях

Мое первое дело было простое очень. Два сотрудника СИЗО после работы пошли в Восточный поселок к подруге. Перепили, у одного перемкнуло в голове: избил, изнасиловал эту даму. Сбежал, и… уронил служебное удостоверение. Оно прямо у кровати лежало – можно ничего не доказывать.

Многие преступления совершались на почве алкоголя. Преступники в таких ситуациях обычно неосторожны, и дела раскрываются легко Фото: Амир Закиров

Было и глупое преступление. Сидели в общежитии, пили два мужика. Один – безногий инвалид. У него был кот, которого тот очень любил. Поссорились, и собутыльник в ходе ссоры кота в окно выбросил. Инвалид нож со стола взял и сразу зарезал.

А через минуту кот вернулся. Животное не пострадало, а человека нет.

О неловких ситуациях

Раскрывали убийство 90-х в 2001-м. Член ОПГ (организованной преступной группы. – Прим. ред.) дал показания, что один из криминальных авторитетов убил владельца автосервиса. Тот за «крышу» платить не захотел.

Нам показали примерное место – в лесу, недалеко от лагеря «Дзержинец». Мы знали расклад дела, но нужно было найти тело. Несколько раз выезжали зимой, копали постоянно. В криминальных кругах были в курсе, что мы ищем труп.

У поворота на «Дзержинец» – АЗС. А в тупичке стояла белая машина. Со мной – только опер с лопатой. «Да это же точно нас пасут! А я даже без оружия», – распереживался опер.

Связи не было. Тихо выехали, вызвали подмогу. Приехала «буханка» на полном ходу. Врубили фары, стволы наперевес, собираемся брать бандитов. Подходим к машине… а там парочка уединилась.

Дело в итоге раскрыли и доказали.

О серийных убийствах

Жил один коммерсант, занимался грузоперевозками. У них была с бизнес-партнером в Воткинске база, и он его застрелил в 2003 году. Не могу понять, как тогда не раскрыли: там все было очевидно.

Потом он стал искать людей, о которых никто не побеспокоится: безработные, без родственников и чтобы были права на вождение большегрузов. Давал им задания по перевозкам, просил оформить машину в кредит на себя… Предлагал отметить сделку. Работягу доводили до определенного состояния и убивали. И все искали жертву как преступника. Машину и товар продавали. Труп сжигали в технической печи – он ее даже расширил для удобства. Со временем нашел подельника: тот просто убивал дальнобойщиков на дорогах, а прибыль от продажи товаров и большегрузов делили. Так тянулось до 2011 года – мы доказали десять убийств.

Один из Воткинских предпринимателей стал серийным убийцей дальнобойщиков Фото: Архив КП

Прокололись случайно: напарник позвонил с тайной симки своей подруге.

Доказательств не было на предпринимателя, но было понятно, что он причастен. Его отпустили домой и вызвали повесткой на допрос. По дороге он на своей машине завернул под автобус и погиб, а его подельник покончил с собой в СИЗО.

О смысле в своей работе

Сам себя спрашиваю, зачем я с этим работаю. Бывало, приходилось не спать сутки-двое. Скажу банальную вещь: я чувствую, что чем-то нужным занимаюсь. Если отбросить вопросы стабильности, финансового вознаграждения, я чувствую удовлетворение, что изолировал действительно опасного человека от общества. Особенно если это всякого рода психопаты и серийники. И понимаю, что, может, чью-то жизнь спас.

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