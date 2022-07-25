Ребенок упал в колодец на улице Красина в Ижевске

22 июля в частный смотровой колодец на ул. Красина упал ребенок
Фото: Архив КП
Прокуратура Ленинского района столицы Удмуртии проводит проверку по факту травмирования ребенка в результате падения в смотровой колодец. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
«Прокурором Ленинского района г. Ижевска организована проверка по факту получения несовершеннолетним ребенком травм 22 июля 2022 года в результате падения в частный смотровой колодец на ул. Красина г. Ижевска», - говорится в сообщении.
В ходе проверки будут выяснены обстоятельства и причины получения травм.
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