Ребенок упал в колодец на улице Красина в Ижевске

22 июля в частный смотровой колодец на ул. Красина упал ребенок Фото: Архив КП

Прокуратура Ленинского района столицы Удмуртии проводит проверку по факту травмирования ребенка в результате падения в смотровой колодец. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

«Прокурором Ленинского района г. Ижевска организована проверка по факту получения несовершеннолетним ребенком травм 22 июля 2022 года в результате падения в частный смотровой колодец на ул. Красина г. Ижевска», - говорится в сообщении.

В ходе проверки будут выяснены обстоятельства и причины получения травм.

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