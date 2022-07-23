Подросток в Ижевске вступился за отчима и стал фигурантом уголовного дела

В Ижевске идет суд над подростком, который вмешался в уличный конфликт и нанес удар ножом прохожему. Фото: архив

В Ижевске идет суд над подростком, который вмешался в уличный конфликт и нанес удар ножом прохожему. Об этом «Комсомолке» рассказал следователь Следственного отдела по Октябрьскому району Георгий Стерхов.

История произошла в декабре 2021 года. Юноша находился дома, когда услышал, как на улице кто-то ругается. Он выглянул в окно и увидел, что разборки происходят между его отчимом и двумя незнакомыми мужчинами.

Он взял нож, спустился вниз и атаковал обидчика. Тот быстро справился с юношей, но, тем не менее, успел получить ранение, которое причинило тяжкий вред здоровью.

Оказалось, что пострадавший вовсе не нападал на отчима ребенка. Он просто заметил, как двое мужчин ругаются на улице, и решил вмешаться.

По словам следователя, обвиняемый раньше не привлекался к уголовной ответственности, характеризовался положительно.

В настоящее время дело уже направлено в суд. Максимальное наказание по данной статье – 10 лет лишения свободы.

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