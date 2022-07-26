Скелеты мужчины и женщины нашли при укладке газовых труб в селе под Ижевском

Скелеты неустановленных мужчины и женщины нашли во время раскопки траншеи для укладки газовых труб в селе Юськи. Фото: пресс-служба СУ СКР по УР

В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту обнаружения человеческих останков. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике, скелеты неустановленных мужчины и женщины нашли на глубине чуть более метра во время раскопки траншеи для укладки газовых труб в селе Юськи Завьяловского района.

«По предварительным данным давность захоронения составляет около 50 лет», - говорится в сообщении.

В рамках проверки устанавливаются личности погибших, выясняются обстоятельства произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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