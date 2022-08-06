Гороскоп на неделю с 8 по 14 августа: к Девам ворвется ураган, Ракам не стоит экспериментировать, а Овнам верить обещаниям

Гороскоп на неделю для всех знаков зодиака. Фото: архив

ОВЕН

Овны, на этой неделе вам не стоит доверять малознакомым людям. Постарайтесь встречаться с ними в людных местах и не идти на поводу у красивых слов и обещаний.

ТЕЛЕЦ

Тельцы, неделя будет весьма напряженной в сфере работы. Попробуйте грамотно составить свое расписание, чтобы осталось время на себя и на близких людей.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы, на этой неделе соперничество и амбиции могут сыграть с вами злую шутку. Прежде чем взяться за что-то новое и сложное - подумайте, а хватит ли вам на это сил и ресурсов.

РАК

Раки, на этой неделе не стоит экспериментировать со своей внешностью. Есть вероятность, что результат вас расстроить. Лучше оставить смелые идеи на потом.

ЛЕВ

Львы, на этой неделе желание всем помочь будет переполнять вас. Но постарайтесь себя не перегружать и делать все по мере своих возможностей.

ДЕВА

Девы, в вашу жизнь ворвется ураган страстей и любви. Ваша вторая половинка скоро постучится в ваше двери и уже никуда от вас не уйдет.

ВЕСЫ

Весы, на этой неделе не стоит спорить с людьми, особенно на деньги. Есть вероятность, что это обернется для вас большими проблемами.

СКОРПИОН

Скорпионы, будьте осторожны с транспортом на этой неделе. Вам стоит проверить свое транспортное средство перед дальней дорогой, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы, эта неделя заставит вас задуматься о будущем. Возможно, вы решитесь на переезд в новую квартиру или в другой город. Также, есть вероятность смены работы или повышение в должности.

КОЗЕРОГИ

Козероги, на этой неделе не стоит обращать внимание на чужие комментарии в ваш адрес. Постарайтесь не реагировать на провокации.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи, выбирая продукты на этой неделе, вам стоит внимательнее смотреть на сроки годности. Будет очень обидно, если вы из-за чьей-то халатности будете мучаться с отравлением.

РЫБЫ

Рыбы, если человек ушел из вашей жизни, то не стоит его пускать в нее снова. Из этого не выйдет ничего хорошего, а повторное разочарование очень сильно выбьет вас из колеи.

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