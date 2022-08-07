Топ-7 самых элитных частных домов в черте города. Фото: avito.ru
Устали жить среди каменных джунглей и шумных дорог, но нет желания слишком долго ездить в город из окрестностей? «Комсомолка» подготовила для вас топ-7 самых элитных частных домов, продаваемых в черте города на сайте бесплатных объявлений.
Здесь, среди деревьев, стоит он - трехэтажный дом в античном стиле. Будущий хозяин найдет, что предложить гостям: сыграть в бильярд или провести время на свежем воздухе за приготовлением барбекю. Утро можно не менее энергично начать в тренажерном зале, а после занятий спортом - нырнуть в бассейн.
Фото: avito.ru
Фото: avito.ru
Фото: avito.ru
Участок – 24 сотки;
Площадь дома – 500 кв. м.;
Преимущества – 3 этажа, 5 комнат, зона барбекю, бассейн, гараж на несколько авто, детская комната;
Год постройки - не указан;
Цена – 41 млн руб.
Этот дом в Сосновом Бору Октябрьского района – представитель необычной архитектуры Ижевска. Огромные панорамные окна откроют вид на живую природу, мастер спальня подарит крепкий сон, а завтраки на террасе - отличное начало дня.
Фото: avito.ru
Площадь дома – 250 кв.м.
Участок – 12,2 сотки;
Год постройки – 2021 г.;
Преимущества – свежий ремонт в стиле хай-тек, гараж, сауна.
Цена – 22,5 млн руб.
Самый дорогой дом в нашей подборке – снова в микрорайоне Горка, где действительно любят роскошь. Здесь вас ждут уютный камин, 5 комнат и множество лестниц – что это, если не атмосфера сказки? Асфальтированная дорога и просторная терраса делают дорогу домой удобной, а видеонаблюдение и сигнализация защищают от нежелательных гостей.
Фото: avito.ru
Фото: avito.ru
Фото: avito.ru
Участок – 29 соток;
Площадь дома – 515,4 кв. м.;
Преимущества – 3 этажа, 5 комнат, парковка, комплекс с баней, сауной и бассейном, камин, сигнализация и видеонаблюдение;
Год постройки – 2014 год;
Цена – 60 млн руб
И этот дом расположен в микрорайоне Горки. Он отлично подойдет для широких приёмов в стиле «Великого Гэтсби», если вы любите подобное – это идеальный для вас вариант. Яркий, заметный издалека дом красного цвета обставлен в стиле бидермейер, что было довольно популярно в 90-е.
Фото: avito.ru
Фото: avito.ru
Участок – 20 соток;
Площадь дома – 392 кв. м;
Год постройки – не указан;
Преимущества – 3 этажа, более 10 комнат, сауна, 2 бассейна в доме и на улице, артезианская вода, 2 беседки, до 10 парковочных мест;
Цена – 39,9 млн руб.
Уютный дом с треугольным потолком на третьем этаже ждет вас, и тоже в районе Горка. Советуем присмотреться к этому комфортабельному, наполненному уютной атмосферой коттеджу серьезным, солидным, говорящим только по делу людям.
Фото: avito.ru
Фото: avito.ru
Участок – 27 соток;
Площадь дома – 336 кв. м.;
Преимущества – 3 этажа, 5 комнат с евроремонтом, сауна и бассейн; парковка;
Год постройки – 2004 г.;
Цена – 59,9 млн руб.
Из микрорайона Горка мы перемещаемся в Липовую рощу. Здесь стоит дом, просторность комнат которого позволяет свежему воздуху проникать в каждый его уголок, а удачная планировка делает их хорошо освещенными. Дизайн двух этажей выполнен в уникальном стиле. Немаловажный плюс – этот вариант дешевле в остальных в нашей подборке.
Фото: avito.ru
Фото: avito.ru
Участок – 15 соток;
Площадь дома – 270 кв. м.;
Преимущества – 2 этажа, парковка, банный комплекс, автоматизированная система полива.
Год постройки – не указан;
Цена – 17,5 млн руб.
Этот вариант один из самых дешевых в нашей подборке. из-за срочности дом продается по сниженной цене. Находится он в Ленинском районе, недалеко от центра, а потому в почти шаговой доступности от транспорта. Своей роскошью выделяются две комнаты: просторный, бревенчатый зал и поистине королевская ванная.
Фото: avito.ru
Фото: avito.ru
Фото: avito.ru
Участок – 6 соток;
Площадь дома – 250 кв. м.;
Преимущества – 2 этажа, свободная планировка, королевская ванная, деревянная отделка, теплая домашняя обстановка, гараж;
Год постройки – не указан;
Цена вопроса – 19,5 млн руб.
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