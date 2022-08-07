Топ-7 самых элитных частных домов в черте города. Фото: avito.ru

Устали жить среди каменных джунглей и шумных дорог, но нет желания слишком долго ездить в город из окрестностей? «Комсомолка» подготовила для вас топ-7 самых элитных частных домов, продаваемых в черте города на сайте бесплатных объявлений.

Дом в античном стиле в микрорайоне Горка

Здесь, среди деревьев, стоит он - трехэтажный дом в античном стиле. Будущий хозяин найдет, что предложить гостям: сыграть в бильярд или провести время на свежем воздухе за приготовлением барбекю. Утро можно не менее энергично начать в тренажерном зале, а после занятий спортом - нырнуть в бассейн.

Фото: avito.ru

Фото: avito.ru

Фото: avito.ru

Участок – 24 сотки;

Площадь дома – 500 кв. м.;

Преимущества – 3 этажа, 5 комнат, зона барбекю, бассейн, гараж на несколько авто, детская комната;

Год постройки - не указан;

Цена – 41 млн руб.

Панорамные окна с видом на лес

Этот дом в Сосновом Бору Октябрьского района – представитель необычной архитектуры Ижевска. Огромные панорамные окна откроют вид на живую природу, мастер спальня подарит крепкий сон, а завтраки на террасе - отличное начало дня.

Фото: avito.ru

Площадь дома – 250 кв.м.

Участок – 12,2 сотки;

Год постройки – 2021 г.;

Преимущества – свежий ремонт в стиле хай-тек, гараж, сауна.

Цена – 22,5 млн руб.

Просторный, дорогой и немного сказочный

Самый дорогой дом в нашей подборке – снова в микрорайоне Горка, где действительно любят роскошь. Здесь вас ждут уютный камин, 5 комнат и множество лестниц – что это, если не атмосфера сказки? Асфальтированная дорога и просторная терраса делают дорогу домой удобной, а видеонаблюдение и сигнализация защищают от нежелательных гостей.

Фото: avito.ru

Фото: avito.ru

Фото: avito.ru

Участок – 29 соток;

Площадь дома – 515,4 кв. м.;

Преимущества – 3 этажа, 5 комнат, парковка, комплекс с баней, сауной и бассейном, камин, сигнализация и видеонаблюдение;

Год постройки – 2014 год;

Цена – 60 млн руб

Для праздничных приемов и солидных людей

И этот дом расположен в микрорайоне Горки. Он отлично подойдет для широких приёмов в стиле «Великого Гэтсби», если вы любите подобное – это идеальный для вас вариант. Яркий, заметный издалека дом красного цвета обставлен в стиле бидермейер, что было довольно популярно в 90-е.

Фото: avito.ru

Фото: avito.ru

Участок – 20 соток;

Площадь дома – 392 кв. м;

Год постройки – не указан;

Преимущества – 3 этажа, более 10 комнат, сауна, 2 бассейна в доме и на улице, артезианская вода, 2 беседки, до 10 парковочных мест;

Цена – 39,9 млн руб.

Уютный коттедж с раскидистой крышей

Уютный дом с треугольным потолком на третьем этаже ждет вас, и тоже в районе Горка. Советуем присмотреться к этому комфортабельному, наполненному уютной атмосферой коттеджу серьезным, солидным, говорящим только по делу людям.

Фото: avito.ru

Фото: avito.ru

Участок – 27 соток;

Площадь дома – 336 кв. м.;

Преимущества – 3 этажа, 5 комнат с евроремонтом, сауна и бассейн; парковка;

Год постройки – 2004 г.;

Цена – 59,9 млн руб.

Светлый и просторный дом в Липовой роще

Из микрорайона Горка мы перемещаемся в Липовую рощу. Здесь стоит дом, просторность комнат которого позволяет свежему воздуху проникать в каждый его уголок, а удачная планировка делает их хорошо освещенными. Дизайн двух этажей выполнен в уникальном стиле. Немаловажный плюс – этот вариант дешевле в остальных в нашей подборке.

Фото: avito.ru

Фото: avito.ru

Участок – 15 соток;

Площадь дома – 270 кв. м.;

Преимущества – 2 этажа, парковка, банный комплекс, автоматизированная система полива.

Год постройки – не указан;

Цена – 17,5 млн руб.

Роскошь во всем

Этот вариант один из самых дешевых в нашей подборке. из-за срочности дом продается по сниженной цене. Находится он в Ленинском районе, недалеко от центра, а потому в почти шаговой доступности от транспорта. Своей роскошью выделяются две комнаты: просторный, бревенчатый зал и поистине королевская ванная.

Фото: avito.ru

Фото: avito.ru

Фото: avito.ru

Участок – 6 соток;

Площадь дома – 250 кв. м.;

Преимущества – 2 этажа, свободная планировка, королевская ванная, деревянная отделка, теплая домашняя обстановка, гараж;

Год постройки – не указан;

Цена вопроса – 19,5 млн руб.

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