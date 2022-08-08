Жару до +32 градусов прогнозируют в Ижевске 8 августа

8 августа в Ижевске ожидается до 30-32 градусов Фото: Константин ИВШИН

Днем 8 августа в Ижевске ожидается переменная облачность, без осадков и до 30-32 градусов, сообщает пресс-служба гидрометцентра Удмуртии. Ветер переменный, 3-8 м/с.

«До 12 августа 2022 г. на территории Удмуртской Республики сохраняется высокая пожароопасность лесов и торфяников 4 класс (4000 у.е. и более)», - напомнили в гидрометцентре.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление составит 755 мм рт. ст. Влажность воздуха утром около 58%, днем 32%, вечером 55%. Магнитное поле возмущенное.

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