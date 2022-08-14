Закуска ким-чи и лимонад с розой: 6 кафе Ижевска, в которых можно попробовать необычные блюда из арбуза

Вариаций блюд с арбузами много
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Август – самый разгар сезона арбузов и дынь. Их можно есть не только в качестве самостоятельного блюда, но и попробовать в необычных вариациях. Рассказываем, где в Ижевске можно найти оригинальные блюда с добавлением арбуза.
ЗАКУСКА ИЗ АРБУЗА КИМ-ЧИ
Самое яркое и нестандартное блюдо с арбузом из всех, что предлагаются в ресторанах Ижевска – это, пожалуй, закуска из арбуза ким-чи. Сладость и сочность спелого фрукта в ней сочетаются с пикантностью и остротой. Равнодушным это блюдо не оставит ни одного гурмана.
Цена: 180 рублей
Ресторан «Луна и черепаха», ул. Свободы, 173
МОРОЖЕНОЕ ДЫННОЕ С АРБУЗНЫМ ЖЕЛЕ
Мороженое – наверное, самый популярный летний десерт. Особенно, если сделано оно на основе сезонных продуктов, таких как арбуз или дыня. Ароматное дынное мороженое порадует сладкоежек любого возраста, а сочное арбузное желе сделает лакомство еще более необычным и привлекательным.
Цена: 240 рублей
Бар «На крыше», ул. Свободы, 173
САЛАТ С АРБУЗОМ
Если хочется чего-то оригинального на обед, стоит попробовать бизнес-ланч № 1 в чайхане «Бирюза». Он порадует свежим сочетанием арбуза, томатов и базилика в легком летнем салате. Помимо блюда с добавлением арбуза, в ланч входит также плов с птицей и сухофруктами.
Цена: 340 рублей (только в составе бизнес-ланча)
Чайхана «Бирюза», ул. Советская, 14
ОСВЕЖАЮЩИЕ НАПИТКИ С АРБУЗОМ
Напитки из арбуза очень вкусные. Фото: vk.com
В летнем меню сети кафе Mama Pizza предлагается легкий коктейль на основе джина и содовой в сочетании со спелым арбузом и клубникой – джин-физ «Арбуз-клубника». А для тех, кто за рулем или просто не хочет ничего алкогольного, есть лимонад «Арбуз-клубника». В одном бокале удачно гармонируют свежесть арбуза и сладость ягод.
Цена: 200-350 рублей
Сеть кафе Mama Pizza
АРБУЗНЫЙ ЛИМОНАД С РОЗОЙ
Необычный напиток с добавлением арбуза предлагается и в меню кафе «Город» – в разделе «Летнее предложение» можно найти арбузный лимонад с розой. Его основу составляет классический «Спрайт», в который добавлены сочный арбуз и сироп «Роза».
Цена: 210 рублей
Кафе «Город», ул. Карла Маркса, 177
АРБУЗ И ДЫНЯ
Август - самое время насладиться вкусом арбуза и дыни
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Хочется просто фруктов и ничего лишнего? Любители классики могут заказать просто нарезку из спелых арбуза и дыни. Такая закуска предлагается в меню ресторана «Династия». Наслаждаться самым летним и свежим блюдом лучше всего на открытой летней веранде.
Цена: 350 рублей
Ресторан «Династия», ул. Удмуртская, 273
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