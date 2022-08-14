Закуска ким-чи и лимонад с розой: 6 кафе Ижевска, в которых можно попробовать необычные блюда из арбуза

Вариаций блюд с арбузами много Фото: Архив «КП» в Ижевске

Август – самый разгар сезона арбузов и дынь. Их можно есть не только в качестве самостоятельного блюда, но и попробовать в необычных вариациях. Рассказываем, где в Ижевске можно найти оригинальные блюда с добавлением арбуза.

ЗАКУСКА ИЗ АРБУЗА КИМ-ЧИ

Самое яркое и нестандартное блюдо с арбузом из всех, что предлагаются в ресторанах Ижевска – это, пожалуй, закуска из арбуза ким-чи. Сладость и сочность спелого фрукта в ней сочетаются с пикантностью и остротой. Равнодушным это блюдо не оставит ни одного гурмана.

Цена: 180 рублей

Ресторан «Луна и черепаха», ул. Свободы, 173

МОРОЖЕНОЕ ДЫННОЕ С АРБУЗНЫМ ЖЕЛЕ

Мороженое – наверное, самый популярный летний десерт. Особенно, если сделано оно на основе сезонных продуктов, таких как арбуз или дыня. Ароматное дынное мороженое порадует сладкоежек любого возраста, а сочное арбузное желе сделает лакомство еще более необычным и привлекательным.

Цена: 240 рублей

Бар «На крыше», ул. Свободы, 173

САЛАТ С АРБУЗОМ

Если хочется чего-то оригинального на обед, стоит попробовать бизнес-ланч № 1 в чайхане «Бирюза». Он порадует свежим сочетанием арбуза, томатов и базилика в легком летнем салате. Помимо блюда с добавлением арбуза, в ланч входит также плов с птицей и сухофруктами.

Цена: 340 рублей (только в составе бизнес-ланча)

Чайхана «Бирюза», ул. Советская, 14

ОСВЕЖАЮЩИЕ НАПИТКИ С АРБУЗОМ

Напитки из арбуза очень вкусные. Фото: vk.com

В летнем меню сети кафе Mama Pizza предлагается легкий коктейль на основе джина и содовой в сочетании со спелым арбузом и клубникой – джин-физ «Арбуз-клубника». А для тех, кто за рулем или просто не хочет ничего алкогольного, есть лимонад «Арбуз-клубника». В одном бокале удачно гармонируют свежесть арбуза и сладость ягод.

Цена: 200-350 рублей

Сеть кафе Mama Pizza

АРБУЗНЫЙ ЛИМОНАД С РОЗОЙ

Необычный напиток с добавлением арбуза предлагается и в меню кафе «Город» – в разделе «Летнее предложение» можно найти арбузный лимонад с розой. Его основу составляет классический «Спрайт», в который добавлены сочный арбуз и сироп «Роза».

Цена: 210 рублей

Кафе «Город», ул. Карла Маркса, 177

АРБУЗ И ДЫНЯ

Август - самое время насладиться вкусом арбуза и дыни Фото: Архив «КП» в Ижевске

Хочется просто фруктов и ничего лишнего? Любители классики могут заказать просто нарезку из спелых арбуза и дыни. Такая закуска предлагается в меню ресторана «Династия». Наслаждаться самым летним и свежим блюдом лучше всего на открытой летней веранде.

Цена: 350 рублей

Ресторан «Династия», ул. Удмуртская, 273

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

5 интересных кофеен Ижевска, где можно попробовать качественный кофе со льдом

Пруд под Ижевском обмелел после спуска воды

«Есть ритуал красть невест»: уроженка Екатеринбурга представила удмуртскую национальность на телеканале «Ю»