Объем предложений на рынке жилья в Ижевске сократился – причиной стал повышенный спрос в марте, спровоцированный увеличением ставки по ипотеке Фото: Амир Закиров

По мнению экспертов, в ближайшем будущем на рынке жилья будет оживление: количество предложений в Ижевске увеличивается, а ипотечная ставка постепенно снижается. Как изменятся цены в ближайшем будущем, разобрались вместе с коллегами из «Коммерсантъ»-Удмуртия.

Ажиотажный спрос и рост цен

Жилье в новостройках дорожает значительнее, чем на «вторичке»: за первую половину года цены выросли на 19 % и на 4 % соответственно. Квадратный метр на первичном рынке стоит в среднем 84,9 тыс. руб., на вторичном – 72,5 тыс. руб. За шесть месяцев разница в средней стоимости «квадрата» выросла с 2 % до 17 %.

Сейчас для того, чтобы накопить на уже готовую квартиру, жителям Ижевска потребуется больше времени: в 2020 году коэффициент доступности жилья в столице Удмуртии составлял три года, а в 2022 году он равняется уже 3,9 года.

Этот показатель рассчитали, используя данные о средней цене квартиры площадью 54 кв. м. и средних зарплатах в регионе. Так, например, в Казани среднестатистическая семья сможет приобрести жилье не ранее, чем через 6 лет, в Уфе на это потребуется больше четырех лет, а жители Перми или Кирова будут копить на квартиру примерно четыре года.

Ижевские эксперты также отметили, что в первой половине года наблюдался рост цен на недвижимость. Спрос на квартиры, как на первичном, так и на вторичном рынке, стал ажиотажным после начала спецоперации России на Украине. По мнению специалистов, люди стремились зафиксировать личный капитал. Кроме того, в качестве причины выделяют и рост ипотечных ставок.

«Люди скупали все. За месяц цены взвинтили на 10-15%», – заявил Юрий Паршиков, директор компании «Полезные люди».

«Первичка» или «вторичка»?

Тем не менее, в новостройках и на «вторичке» изменения цен имели свою специфику. Как отмечает Ирина Алексеева, генеральный директор компании FLЭTHOUSE, на первичном рынке на увеличение цен сильно повлияло подорожание стройматериалов.

«Из-за подъема цен у застройщика и роста ставки ипотеки с 6 до 12% в апреле-мае продажи в новостройках упали на 40-50 %, цена стагнировала – рынок первичной недвижимости замер. В июне ипотека возобновилась по господдержке и цены немного поползли вверх, плюс застройщики своими ресурсами начали субсидировать ипотечную ставку до 0,1 % , что позволило сохранять темпы продаж», – объяснила Ирина Алексеева.

Эксперт также отметила, что из-за резко выросших на 4-5 пунктов процентных ставок на вторичном рынке в апреле и мае было падение спроса. Благодаря этому уже готовые квартиры стали дешевле. Снижение цен фиксировали в пределах от 5-10%, по информации «Полезных людей» до 13-18% по данным агентства «Этажи».

Сейчас эксперты наблюдают установление баланса спроса между первичным и вторичным рынком.

«Из-за того, что первичный рынок имеет субсидию от государства – более дешевую ставку, людей это привлекает больше. Наиболее популярным сегментом являются однокомнатные и двухкомнатные квартиры», – отмечает Юрий Паршиков.

Объем предложения на вторичном рынке, по словам эксперта, резко сократился с конца февраля. После этого в течение двух месяцев на рынке почти не было объектов. Сейчас все эксперты отмечают, что на продажу стали выставлять больше квартир.

«Предложение растет с каждым месяцем, так как спрос достаточно сильно пошатнулся за первое полугодие. Однако срок сделки может затягиваться, потому что люди выставляют объекты по все тем же огромным ценам, не понимая, что такие предложения уже не ликвидны», – рассказывает Наталия Лемец, директор агентства недвижимости «Этажи».

Как изменятся цены в ближайшем будущем?

В ближайшие месяцы, по мнению экспертов, будет наблюдаться оживление рынка. Юрий Паршиков выделяет два фактора, которые ведут к этому. Во-первых, это предстоящее снижение ипотечных ставок. Во-вторых, окончание периода краткосрочных вкладов с высокими ставками – на них был ажиотажный спрос в марте. Эксперт отмечает, что «у людей появятся на руках деньги, которые они понесут в недвижимость, чтобы сохранить их в твердом активе».

При этом стоимость квартир в строящихся домах будет расти.

«Цены на новостройки будут расти всегда – это необратимый процесс. Полагаю, процентов на 10-15 стабильно. Предпосылок для резкого скачка цен не вижу», – полагает Ирина Алексеева.

Рост ставок по ипотеке ожидают и в агентстве недвижимости «Этажи».

«Я бы сказала, что все приходит в баланс по сравнению с тем, что творилось в первом полугодии. Покупатели потихоньку появляются, их становится все больше – мы сейчас возвращаемся примерно к уровню февраля по сделкам», – считает Наталия Лемец.

А вот в прогнозах о росте цен на вторичном рынке эксперты не так единогласны. Руководство агентства «Этажи» считает, что продолжится падение стоимости. А в компании FLЭTHOUSE предполагают, что стоимость квартир останется практически неизменной.

«Вторичка потихоньку будет держать цены. Кому нужно продать побыстрее – будут скидывать стоимость, кому не горит – будут оставаться в прежнем ценовом пороге. Я думаю, что до декабря вторичка вырастет на 5 %», – делится мнением Ирина Алексеева.

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