С погибшим на Украине рядовым простились в Удмуртии

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Сегодня, 15 августа в Балезинском районе Удмуртии простились с рядовым Сергеем Лекомцевым. Солдат погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, рядовой Сергей Лекомцев представлен к Ордену Мужества посмертно.
Вся необходимая помощь оказывается его семье в полном объеме.
Редакция «Комсомолки» выражает соболезнования родным и близким погибшего.
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