В престижное летное училище впервые за 10 лет поступил житель Ижевска

19-летний Владислав из Ижевска. Фото: предоставил герой публикации

19-летний Владислав из Ижевска еще в школе поставил себе цель поступить в летное военное училище – несмотря на то, что был практически на грани отчисления. Однако одной сдачи ЕГЭ на отлично для поступления в престижное заведения оказалось мало. Пришлось также пройти через бессонные ночи, насмешки и сложные испытания в барокамере. «Комсомолка» публикует историю летчика-курсанта.

Мало кто задумывается о том, что за плечами многих пилотов гражданской авиации боевые вылеты и служба в армии до 30 лет: значительное их число вышли из военной авиации. Юноша из Ижевска на себе испытал все трудности поступления в летное училище и рассказал о своем пути.

Путь к мечте

Сейчас папа Владислава работает за рулем КАМАЗа, но в свое время он служил в морской пехоте, а бывших морпехов не бывает. Всю жизнь Влад слышал рассказы о небе и прыжках с парашютом, а на каждом семейном застолье неоднократно включается песня «Синева». Конечно, у юноши появились мечты о полетах. Но серьезным препятствием на пути к их осуществлению могли стать проблемы с учебой.

До девятого класса в дневнике Владислава стояли тройки, что, конечно, тревожило родителей. Однажды мама спросила сына, задумывается ли он о будущем, и услышала в ответ встречный вопрос: «А что нужно, чтобы гонять за рулем камаза?» – «Да, собственно, ничего. Дождись, пока 18 исполнится». И хотя мама готова была принять выбор сына, отец выступал категорически против такого выбора. Ему не хотелось, чтобы сыну тоже пришлось ежедневно отмывать с ладоней мазут. Они поговорили по-мужски, и во Владиславе проснулась гордость: «Ну действительно, как же так? Всю жизнь бояться ЕГЭ и из-за этого забыть о мечте? Это не для меня».

Фото: сайт envato.com

От этого решения парня отговаривали учителя, заявляя ему, что «выше головы не прыгнешь». Юношу не хотели пускать в десятый класс, предлагая выбрать профессию слесаря или каменщика. Однако Влад был уверен в своем решении и продолжил обучение в школе, поменяв при этом отношение к учебе. Он поставил себе амбициозную цель – стать курсантом Краснодарского высшего военного училища летчиков. О планах ученика знал даже директор.

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова – престижное учебное заведение, существующее уже 84 года. Ежегодно сюда стремятся сотни молодых людей со всей России. Каждый раз на вступительных испытаниях пробуют свои силы и выпускники из Ижевска, однако уже 10 лет ни один человек из нашего города не сумел стать курсантом училища.

Трудности вступительных испытаний

Однако вскоре выяснилось, что просто сдать ЕГЭ на отлично недостаточно для поступления. Это лишь минимум, который даже не обсуждается.

Каждый день перед корпусом училища в Краснодаре выстраивались «коробки» из абитуриентов – в каждой по 30 человек, все в хорошей физической форме и отличники. Влад оказался в 36-й коробке, которая была далеко не последней.

Отборочных этапов было 5 – на них отсеивались неустойчивые психологически, поскольку военные летчики должны уметь справляться с волнением. Так, например, в ходе испытаний нужно было решать на монитора примеры из алгебры – при этом абитуриенты сидели в наушниках, где проигрывались радиопередачи, звуки падающего вертолета, шум, паника, шуршание, какие-то координаты. В какой-то момент в наушниках звучали панические вопли – после этого нужно успеть взять себя в руки и быстро привести в норму пульс: волнение сразу же уловят датчики, закрепленные на теле.

Прошедших это испытание ждала барокамера – небольшая капсула с иллюминатором. Абитуриент, к телу которого также подключены приборы, ложится в нее, руки по швам. После закрытия крышки внутри образуется полная герметичность – это имитация полета на высоте 10 км при отсутствии кислородного оборудования. Время от времени через окошко в капсулу заглядывает военный медик, чтобы проверить, как ведет себя человек при нехватке воздуха. Примерно каждый пятый юноша на этом испытании теряет сознание – тем самым лишая себя шанса на поступление.

Сложность испытаний заключается еще и в том, что к ним невозможно подготовиться – они оказались сюрпризом для поступающих.

Последним этапом нужно было сдать нормативы по физической подготовке. Из-за знойного климата для Влада они оказались сложнее, чем он предполагал: «Я думал, что готов. Краснодар ответил “нет”».

Перед первым полетом предстоят часы тренировок в учебной кабине. Фото: Сергей Грачев

Борьба с самим собой

Пусть и со второго раза, но Влад все же добился своей цели и поступил в училище. Однако уже после этого его едва не забрали в армию: в военкомате Ижевска попросту не поверили в то, что парню это удалось. Это звучало невероятно.

Но и до учебы в Краснодаре он не терял время зря: поступил в УдГУ и целый год изучал физику.

В августа 2021 года он прошел повторные испытания, и наконец-то получил телеграмму из училища. В отличие от гражданских вузов, которые перешли на общение с абитуриентами по электронной почте, военные еще ценят традиции.

Юноша быстро собрался и приехал. Подготовка – курс молодого бойца, длительностью месяц – началась уже в августе.

«Все забрали. Свободу слова, свободу действий. А самолет не дали», – рассказывает Влад.

По всему корпусу висят плакаты с изображением авиационной техники. Однако только что поступившие курсанты до нее не допускаются. У них все начинается с обычной армии.

Первый подъем, который был в казарме, Влад запомнил очень хорошо:

«Полная потерянность. Суматоха, все бегут. Ты не знаешь, куда нужно бежать, и просто бежишь за всеми».

Этот период для юноши был тяжелым: августовская жара, жесткая дисциплина, форма. Фактически приходилось бороться с самим собой.

«Постоянные конфликты. Кого-то из сокурсников уже назначили командиром, и они раздают приказы. А ты не хочешь подчиняться приказам такого же человека, как и ты, ровесника, который тоже только что поступил и знает не больше тебя. Заводишься моментально, от любого слова. Постоянные приказы. Тебя заставляют мыть туалеты, хотя ты их не мыл никогда и не хочешь мыть», – делится курсант.

Когда Владислав давал присягу, в Краснодар приехали его отец и младшая сестра. В этот день все курсанты думали, что им дадут увольнительные. Их планы нарушили ограничения, введенные из-за коронавируса: из-за них юношам выделили лишь по 15 минут на разговор с близкими.

По словам Влада, в учебном заведении есть и гражданские преподаватели, и военные. Последние – это, чаще всего, боевые офицеры, решившие уйти в науку. Общие предметы, например, математику или физику, преподают гражданские, и они, как говорит Влад, относятся к студентам достаточно мягко. А вот военные, которые ведут профильные дисциплины, предъявляют гораздо более высокие требования к курсантам.

«Я понимал, что профильные предметы важнее всего для меня. На лекции по физике открывал аэродинамику и учил ее снова и снова. Ну и нашел себе компанию таких же, как я, ответственных ребят. Один парень из Оренбурга, другой – из Краснодара. Обсуждали сложные параграфы. Учили вместе, даже ночью с фонариками. Остальные ругались, конечно. Когда один пропускал лекции из-за наряда, другие все ему рассказывали. Во втором семестре получилось так, что за трое суток я спал 7 часов, готовился к сессии. Как оказалось, не зря, – вспоминает Влад. – Экзамен принимали два полковника. Один – добренький, не придирается. И был второй, которому нужно все четко по определениям. Никто не хотел идти к этому второму полковнику. Он начал кричать. Я сидел, на душе неспокойно. Подходит ко мне: готов? Я же не буду говорить «нет». И с дополнительным вопросом про продольную балансировку самолета я получаю 5. Камень с души. Это был последний экзамен. Оказалось, что у меня у единственного пятерка. Из 25 человек в моей группе у 17 – двойки. Был приказ начальника училища, чтобы профильный предмет принимали строже. Несдавшим дали второй шанс в августе, не сдадут – отчисление».

Из военных – в гражданские

Большие события ждут учащихся, в том числе и Влада, на втором курсе. Прежде всего, они подпишут контракты, предполагающие военную службу в течение десяти лет. Кроме того, наконец-то их допустят до самолетов. За оставшиеся 3,5 года они должны будут налетать 300 часов.

Влад отмечает, что они в более выигрышном положении, по сравнению с выпускниками гражданских университетов, готовящих летчиков. Те обычно сами оплачивают топливо для полетов в рамках учебы. А это недешево – даже при налете минимальных часов студент платит за топливо более полутора миллионов рублей.

В конце учебы военные летчики попадают под распределение. Традиционно тех, кто учился лучше всех, отправляют на более южные аэродромы. А вот тех, кто не показывал успехов в учебе, отсылают, к примеру, на Дальний Восток.

Военные летчики в течение службы получают зарплату около 140-150 тысяч рублей. Однако за нее приходится не раз рисковать жизнью. А прекратить 10-летний контракт просто так не получится – это допустимо лишь по состоянию здоровья. Поэтому до 30, а иногда и до 35 лет у молодых людей нет различных вариантов построить карьеру: их путь один – армия. После чего летчик имеет право выйти на пенсию. Или, по желанию, перейти работать в гражданскую авиакомпанию. Такое решение пилоты принимали довольно часто, особенно до 2022 года и кризиса в российской авиации. Например, у «Аэрофлота» даже были специальные наборы исключительно пилотов из военных. Их ценят за большой опыт. Однако, как смеется Влад, их необходимо научить экономить горючее.

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