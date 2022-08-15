Свидетельница падения ребенка и женщины из окна на улице Петрова в Ижевске: «Крови и повреждений не видела»

Место происшествия. Фото: /vk.com/zlou18

В пятницу очевидцы сообщили в соцсетях, что на улице Петрова, 43 из окна выпали ребенок, а следом за ним женщина.

«Я проходила мимо на работу примерно в 11:50. Тут увидела, что что-то цветное летит. Подумала, что люди совсем с ума сошли, – выкидывают из окон что попало. Потом оказалось, что это малыш. Подняла глаза и заметила, как падает женщина. Люди закричали, подошли ближе… Прохожих было мало, кто-то вызвал скорую. Я стояла далеко, крови и повреждений не видела. Мне стало не очень хорошо, и я пошла на работу. Мы были в полнейшем шоке, одна девушка плакала», – рассказала «Комсомолке» свидетельница происшествия.

Причины и обстоятельства происшествия неизвестны. «Комсомолка» обращалась за комментариями в Следственный комитет и к уполномоченному по правам ребенка, однако не получила их.

Жители дома также отказались общаться с нашим журналистом. Однако в соцсетях рассказывают подробности о семье – но информация противоречивая. В группе «Злой ижевчанин» одна из пользовательниц сообщила, что происшествие – дело рук мужа. Другая рассказала, что он, напротив, не обидел бы свою жену и ребенка.

«Лично знаю эту семью уже более шести лет. Примерная семья, прекрасный отец, любящий, внимательный муж. Жену и дочь на руках носил», – написала она.

Истину установит следствие.

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